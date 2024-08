Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 5 đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Minh Thành (26 tuổi, ngụ tại Phường 1, TP Bảo Lộc), Trần Hoài Tiến (32 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi, ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Tô Hoàng Bảo Thuy (24 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) bị khởi tố để điều tra về tội “Tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, vào khoảng cuối tháng 6 vừa qua, thông qua công tác trinh sát nắm tình hình cùng các thông tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc một nhóm đối tượng có hành vi quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook.

Từ các thông tin ban đầu, các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đã vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, các đối tượng đã hình thành một đường dây quy mô lớn với nhiều nhóm đối tượng cùng hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, vào ngày 24/7, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc chỉ đạo ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 mũi đồng loạt tấn công vào 4 tụ điểm của đường dây lừa đảo này tại các căn nhà cho thuê trên đường Phan Đình Giót (Phường 1), Trần Quốc Toản (phường B’Lao), Trần Phú (phường Lộc Sơn) và thôn Tân Hóa 1 (xã Lộc Nga).



Qua khám xét 4 tụ điểm, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như 1 xe ô tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và visa, 19 điện thoại di động, 8 sim điện thoại; cùng nhiều bao tải bên trong chứa nhiều giấy ghi tiền âm phủ mệnh giá 200.000đ và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ.

Theo lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã tạo các tài khoảng Facebook ảo rồi thuê chạy quảng cáo trên không gian mạng nhằm tạo lượng tương tác cao. Qua đó, các đối tượng rao bán tiền giả và tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các loại mệnh giá được quy đổi thể hiện qua giao dịch bán và mua tiền giả cụ thể: 200.000đ tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000đ tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000đ tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đ tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000đ tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả. Khi đặt mua tiền giả, khách hàng không cần đặt cọc tiền, mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

Các đối tượng rao bán tiền giả, nhưng khi đóng gói giao cho khách hàng thì bên trong không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng… Các kiện hàng này sau đó được gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả theo hình thức không được kiểm tra hàng trước khi giao.

Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đơn hàng mà các đối tượng giao thành công chiếm khoảng 30% đơn hàng được giao đi. Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng trích xuất các dữ liệu liên quan để tiếp tục phục vụ công tác đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Bảo Lộc thông báo ai là người bị hại thì liên hệ Công an thành phố tại số 206A đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc), số điện thoại: 02633.865.466 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án.