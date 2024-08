Ngày 5/8, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, xử lý các sai phạm xảy ra tại nhà hàng hải sản , karaoke Amazon 19 trên địa bàn.

Lực lượng CSCĐ túc trực trước nhà hàng hải sản, karaoke Amazon 19. Ảnh: A.X.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 4/8, hàng chục cảnh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM và Công an quận Bình Tân ập vào kiểm tra nhà hàng hải sản, karaoke Amazon 19 nằm trên đường số 19, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Thời điểm này, có rất nhiều khách đang vui chơi bên trong quán. Tổ công tác đã đưa hàng chục người có biểu hiện nghi vấn về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Nhà hàng hải sản, karaoke Amazon 19 nằm trong khu dân cư ở quận Bình Tân. Ảnh: Hoàng Thuận.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phong tỏa nhà hàng hơn 15 giờ lấy lời khai của quản lý, nhân viên để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các sai phạm.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 5/8, một ô tô biển số xanh và nhiều trinh sát mặc thường phục vẫn đang túc trực phía trước nhà hàng.

Thông tin chính thức của việc kiểm tra nhà hàng này vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.