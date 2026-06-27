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Hàn Quốc sẽ huấn luyện 500.000 ‘chiến binh’ máy bay không người lái

Bình Giang
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Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ nhanh chóng mở rộng năng lực máy bay không người lái (drone) và chống drone nhằm đối phó với Triều Tiên, bao gồm kế hoạch huấn luyện khoảng 500.000 “chiến binh drone” và triển khai hàng chục nghìn hệ thống liên quan ra tuyến đầu.

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Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Chunma của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch được công bố sáng nay (26/6), quân đội Hàn Quốc sẽ chế tạo 110.000 drone vào năm 2029, trang bị cho lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến, hướng tới mục tiêu biến drone thành trang bị tiêu chuẩn cho từng binh sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back nhấn mạnh: “Drone không còn là thiết bị của một số đơn vị hạn chế mà phải trở thành công cụ tác chiến phổ biến”, đồng thời ví chúng như “vũ khí cá nhân thứ 2” của binh sĩ.

Ông Ahn cho biết Hàn Quốc sẽ sử dụng 100% linh kiện sản xuất trong nước, không phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều tăng tốc phát triển công nghệ drone, rút kinh nghiệm từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông, nơi máy bay không người lái đã làm thay đổi cục diện chiến trường.

“Drone giá rẻ, triển khai số lượng lớn đang thay đổi căn bản bản chất chiến tranh”, ông Ahn nói. Ông cũng cảnh báo Triều Tiên đang đẩy mạnh năng lực không người lái, làm gia tăng rủi ro đối với cả mục tiêu quân sự và dân sự ở miền Nam.

Kế hoạch của Seoul còn bao gồm mở rộng các hệ thống chống drone như vũ khí laser và sóng vi ba công suất cao, đồng thời phân quyền tác chiến cho từng quân chủng thay vì phụ thuộc vào chỉ huy tập trung.

Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, quân đội Hàn Quốc sẽ nhanh chóng mua hơn 20.000 drone giá rẻ dùng 1 lần, đồng thời đưa vào sử dụng hệ thống bầy đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đạn bay lảng vảng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng sẽ cải cách quy trình mua sắm để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ dân sự, đồng thời trở thành khách hàng lớn nhằm phát triển hệ sinh thái drone trong nước.

Kế hoạch mở rộng này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn nhạy cảm với vấn đề drone, vụ chính quyền trước đây liên quan đến đưa drone vào Triều Tiên. Tòa án Hàn Quốc gần đây tuyên cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol mức án 30 năm tù liên quan đến vụ điều khiển drone qua biên giới, bị cho là nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật năm 2024.

Chính quyền Tổng thống đương nhiệm Lee Jae Myung đã giải thể bộ chỉ huy drone trước đó và thay bằng cơ quan mới, tập trung vào hoạch định chính sách và phát triển năng lực, trong khi quyền vận hành được giao cho các đơn vị quân đội.

Trong bối cảnh dân số giảm, quân đội Hàn Quốc cũng ngày càng phụ thuộc vào tự động hóa và hệ thống không người lái để duy trì năng lực chiến đấu.

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Tags

Hàn Quốc

máy bay không người lái

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