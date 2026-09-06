Hàn Quốc, Philippines tăng mua giá cao, xuất khẩu phân bón sắp lập kỷ lục

Xuất khẩu phân bón Việt Nam đang tăng mạnh cả lượng lẫn giá trị, hiện đã vượt 1 tỷ USD và dự báo lập kỷ lục trong năm nay. Giá thế giới đi lên, nguồn cung quốc tế gián đoạn cùng sự bứt tốc tại Philippines, Hàn Quốc đang tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong nước.

Giá tăng, thị trường xuất khẩu đổi hướng

Theo số liệu sơ bộ vừa công bố của Cục Hải quan, từ đầu năm đến hết ngày 15/8, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,9 triệu tấn phân bón các loại, thu về gần 1,07 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 38,2%, còn trị giá tăng tới 80,8%. Mức kim ngạch này hiện đã vượt xa cả năm 2024 và 2025.

Riêng nửa đầu tháng 8, Việt Nam xuất khẩu hơn 88.500 tấn phân bón, trị giá gần 50,9 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt gần 542 USD/tấn, tăng khoảng 30,8%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng về trị giá cao hơn nhiều so với sản lượng cho thấy các doanh nghiệp đang hưởng lợi rõ từ mặt bằng giá xuất khẩu cao hơn.

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, thị trường phân bón thế giới thời gian qua chịu tác động mạnh bởi biến động địa chính trị, giá năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng. Giá nhiều loại phân bón như urê, DAP, ammonia tăng khi nguồn cung tại một số khu vực bị ảnh hưởng, trong khi nhu cầu tại các thị trường lớn gia tăng.

Xuất khẩu phân bón dự báo lập kỷ lục mới trong năm nay. Ảnh minh họa.

Về thị trường xuất khẩu, Campuchia vẫn là thị trường lớn nhất. Trong 7 tháng năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 402.000 tấn sang thị trường này, thu về khoảng 177,4 triệu USD. Lượng giảm 9,5% so với cùng kỳ nhưng trị giá vẫn tăng 1,75%, nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng.

Trong khi đó, Philippines nổi lên với mức tăng rất mạnh, đạt khoảng 137.000 tấn, trị giá gần 74 triệu USD, tăng hơn 112% về lượng và gần 167% về trị giá. Myanmar cũng tăng trên 100% cả về lượng và kim ngạch.

Đáng chú ý hơn là Hàn Quốc. Bảy tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu gần 159.000 tấn, thu khoảng 112,5 triệu USD, tăng hơn 45% về lượng nhưng tới 150% về trị giá. Riêng tháng 7, giá xuất khẩu bình quân sang Hàn Quốc khoảng 826 USD/tấn, cao hơn đáng kể mức bình quân chung.

Nhóm urê hưởng lợi?

Một lợi thế đáng kể của Việt Nam nằm ở urê. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, nhu cầu urê trong nước khoảng 1,8 triệu tấn/năm, trong khi năng lực sản xuất đạt khoảng 2,6 triệu tấn. Phần công suất vượt nhu cầu nội địa tạo dư địa cho xuất khẩu khi giá thế giới và nhu cầu quốc tế thuận lợi. Cơ hội này phần nào phản ánh vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn.

Giá phân bón tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp tận dụng thúc đẩy xuất khẩu. Ảnh: TTXVN.

Đạm Cà Mau (DCM) ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 27%; lợi nhuận sau thuế hơn 1.856 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau nửa đầu năm.

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) cũng tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần 6 tháng đạt 12.609 tỷ đồng, tăng 33,8%; lợi nhuận sau thuế hơn 1.326 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Giá bán urê và NPK tăng trong khi giá khí đầu vào tăng chậm hơn góp phần cải thiện biên lợi nhuận.

Tuy vậy, bức tranh không hoàn toàn đồng đều. Phân bón Bình Điền (BFC) đạt doanh thu 6 tháng hơn 5.043 tỷ đồng, giảm 17%; lợi nhuận sau thuế khoảng 194 tỷ đồng, giảm 25%. Doanh nghiệp cho biết nhu cầu tiêu thụ giảm khiến sản lượng bán ra 6 tháng giảm 24% so với cùng kỳ.

Sự phân hóa cho thấy xuất khẩu tăng mạnh chưa đồng nghĩa mọi doanh nghiệp cùng hưởng lợi. Nhóm sản xuất urê đang có lợi thế rõ hơn nhờ giá bán thuận lợi và dư địa xuất khẩu, trong khi hiệu quả của doanh nghiệp NPK còn phụ thuộc nhiều vào sức mua và chi phí nguyên liệu.

Theo nhận định của Hiệp hội phân bón Việt Nam, với đà tăng hiện tại năm 2026 nhiều khả năng sẽ thiết lập kỷ lục mới cả về lượng và trị giá.