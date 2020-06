Hàn Quốc phản ứng với hồi ký của Bolton về thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội

Trong cuốn sách, ông Bolton kể chi tiết về những trao đổi trước và sau 3 cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trong Un, trong đó có chuyện vì sao cuộc gặp thứ hai ở Hà Nội không đi đến thỏa thuận.

Cuốn hồi ký mang tên The Room Where It Happened: A White House Memoir (tạm dịch: Căn phòng nơi nó xảy ra: Một hồi ký từ Nhà Trắng) dự kiến được phát hành vào ngày 23/6, nhưng báo chí đã đăng tải các trích đoạn từ trước.

Các bài báo dẫn lời kể của ông Bolton nói rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người rất mong muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên, đã có những kỳ vọng không thực tế với cả ông Kim và ông Trump nhằm thực hiện mục tiêu “thống nhất bán đảo” của mình.

“Nó không phản ánh sự thật chính xác và bóp méo đáng kể sự thật”, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong nói trong tuyên bố đưa ra về thông tin trong cuốn sách của ông Bolton.

Ông Chung không nói cụ thể về những chỗ mà Hàn Quốc cho là không chính xác, nhưng nói rằng việc xuất bản cuốn sách sẽ tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm”.

“Đơn phương công bố những thông tin tham vấn dựa trên lòng tin song phương là việc vi phạm những nguyên tắc cơ bản của ngoại giao và có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho những cuộc đàm phán trong tương lai”, ông Chung nói.

Ông Trump và ông Kim gặp nhau lần đầu ở Singapore vào tháng 6/2018, mở ra hy vọng cho những nỗ lực nhằm khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đối lấy việc được dỡ bỏ trừng phạt.

Nhưng cuộc gặp thượng đỉnh lần hai ở Việt Nam vào tháng 2/2019 không đi đến kết quả nào vì ông Trump gạt bỏ yêu cầu của ông Kim về việc Mỹ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên phá hủy một cơ sở hạt nhân chính của họ.

Ông Bolton nhiều lần dẫn thông tin từ ông Chung nói về phản ứng của ông Moon đối với việc hội nghị không đi đến đâu, rằng một mặt vì ông Trump đã đúng khi gạt đề xuất của ông Kim, nhưng mặt khác việc ông Kim sẵn sàng dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Yongbyon là “bước đi đầu tiên rất ý nghĩa” để tiến tới phi hạt nhân hóa “không thể đảo ngược”.

Ông Bolton gọi quan điểm của ông Moon là “tâm thần phân liệt”.

Khi được hỏi về cách dùng từ này của ông Bolton, một quan chức hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc: “Có lẽ ông ấy mới bị thế”.