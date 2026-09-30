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Hàn Quốc nghi ngờ động cơ của Ukraine khi tiết lộ chuyện giao tù binh Triều Tiên

Bình Giang
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Cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky gần đây tiết lộ vụ chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên sang Hàn Quốc nhiều khả năng nhằm tạo sự ủng hộ trong dư luận Hàn Quốc về vấn đề hỗ trợ cho Kiev.

Hàn Quốc nghi ngờ động cơ của Ukraine về việc giao tù binh Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc tuần trước, ông Zelensky tiết lộ việc chuyển giao 2 quân nhân Triều Tiên cho Seoul, khiến Hàn Quốc bất ngờ và phản ứng gay gắt. Seoul yêu cầu Kiev xin lỗi và giải thích vì đã vi phạm điều mà Hàn Quốc nói là thỏa thuận bảo mật. Ukraine phủ nhận 2 bên có thỏa thuận như vậy.

Tranh cãi xung quanh việc tiết lộ thông tin đã tác động tiêu cực đến mối quan hệ vốn tốt đẹp lâu nay giữa Kiev và Seoul, nhưng chưa rõ có dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn hay không.

Hai quân nhân này nằm trong số hàng nghìn quân nhân được Triều Tiên điều tới hỗ trợ Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk.

Ukraine chưa xin lỗi như yêu cầu của Hàn Quốc.

Ngày 30/9, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) họp kín với một ủy ban của Quốc hội về vấn đề này.

Theo nghị sĩ Yoo Yeong-ha, người tham dự cuộc họp, ủy ban được thông báo rằng Ukraine chưa đưa ra lời xin lỗi hay bày tỏ sự nuối tiếc nào, dù thông qua kênh chính thức hay không chính thức.

Ông Yoo cho biết, NIS nhận định nhiều khả năng ông Zelensky tiết lộ việc chuyển giao với mục đích vận động dư luận Hàn Quốc ủng hộ cung cấp vũ khí và các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine.

Ông Yoo không giải thích thêm và cũng không cho biết cơ quan tình báo dựa vào cơ sở nào để đưa ra đánh giá này.

Hàn Quốc đã gửi viện trợ nhân đạo và các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine nhưng không cung cấp vũ khí, phù hợp với chính sách không cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột.

Các chuyên gia cho rằng Seoul lo ngại vụ chuyển giao tù binh có thể kích động phản ứng từ Bình Nhưỡng, ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực khôi phục đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ.

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Tags

Hàn Quốc

Ukraine

Triều Tiên

Zelensky

NIS

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