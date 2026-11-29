Số liệu mới tại Hàn Quốc cho thấy người từ 60 tuổi trở lên chiếm hơn một nửa số khách đến sòng bạc Kangwon Land từ 30 ngày trở lên trong năm nay.

(Ảnh minh họa: AI, Yonhap)

Theo số liệu của sòng bạc Kangwon Land cung cấp cho nghị sĩ Cha Kyu-geun, thành viên Ủy ban Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng và Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Quốc hội Hàn Quốc, trong khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày 15/9, sòng bạc này ghi nhận 349.289 khách thực tế. Trong số đó, 87.533 người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 25,1%.

Số khách thực tế được tính theo từng cá nhân, không phụ thuộc số lần đến sòng bạc. Điều này có nghĩa một người dù tới Kangwon Land nhiều lần trong thời gian thống kê vẫn chỉ được tính là một khách. Đáng chú ý, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên tăng mạnh khi xét riêng nhóm khách có tần suất đến sòng bạc cao. Trong tổng số 12.586 người đến sòng bạc từ 30 ngày trở lên trong khoảng thời gian trên, có 6.304 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 50,1%. Như vậy, cứ hai khách thuộc nhóm có tần suất đến sòng bạc cao thì có khoảng một người từ 60 tuổi trở lên.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận trong nhóm khách đến sòng bạc trên 60 ngày. Trong tổng số 2.437 người thuộc nhóm này, 1.172 người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 48,1%. Các con số cho thấy sự khác biệt đáng kể về tần suất quay lại sòng bạc giữa các nhóm tuổi. Trong tổng số khách từ 60 tuổi trở lên, 7,2% đã đến Kangwon Land từ 30 ngày trở lên. Tỷ lệ này cao gấp 3 lần mức 2,4% ở nhóm khách dưới 60 tuổi.

Xu hướng gia tăng sự hiện diện của nhóm khách lớn tuổi cũng thể hiện rõ nếu tính theo tổng số lượt vào sòng bạc, tức mỗi lần một người vào sòng bạc đều được tính là một lượt. Theo số liệu được công bố, tổng số lượt của người từ 60 tuổi trở lên đã tăng từ 711.659 lượt năm 2022 lên 972.440 lượt năm 2025, tương đương mức tăng 36,6% chỉ trong ba năm. Không chỉ tăng về số lượng tuyệt đối, tỷ trọng của nhóm này trong tổng số lượt khách cũng liên tục đi lên. Năm 2022, người từ 60 tuổi trở lên chiếm 34,2% tổng số lượt khách tại Kangwon Land. Tỷ lệ này tăng lên 34,7% năm 2023, 37,4% năm 2024 và 39,2% năm 2025.

Đến ngày 15/9 năm nay, số lượt của khách từ 60 tuổi trở lên đã đạt 718.568, chiếm 41,5% tổng số lượt khách. Diễn biến này cho thấy nhóm khách lớn tuổi không chỉ chiếm tỷ lệ đáng kể trong số người tới sòng bạc mà còn xuất hiện ngày càng nhiều trong nhóm quay lại thường xuyên.

Xu hướng người cao tuổi xuất hiện ngày càng nhiều trong nhóm khách thường xuyên đang làm gia tăng yêu cầu về các biện pháp phòng ngừa tình trạng sa đà vào cờ bạc và bảo vệ nhóm khách hàng này. Trước thực trạng trên, nghị sĩ Cha Kyu-geun cho rằng tỷ lệ người cao tuổi trong nhóm khách dài ngày và thường xuyên cao hơn rõ rệt so với nhóm khách thông thường, đồng thời tốc độ gia tăng cũng đáng chú ý. Theo ông Cha, Kangwon Land cần đặt việc bảo vệ khách hàng cao tuổi lên trước lợi nhuận từ hoạt động sòng bạc, đồng thời nhanh chóng tăng cường những biện pháp phòng ngừa phù hợp với nhóm này.

Trong số các giải pháp được đề cập có việc theo dõi tình trạng khách đến sòng bạc với tần suất cao và kết nối những trường hợp cần thiết với dịch vụ tư vấn chuyên môn. Những biện pháp này nhằm phát hiện sớm và hạn chế nguy cơ người cao tuổi sa đà quá mức vào hoạt động cờ bạc.

Số liệu cũng cho thấy cần phân biệt giữa tỷ trọng người lớn tuổi trong tổng số khách và tỷ trọng của họ trong nhóm khách thường xuyên. Trong khi người từ 60 tuổi trở lên chỉ chiếm khoảng một phần tư tổng số khách thực tế từ đầu năm đến giữa tháng 9, tỷ lệ này tăng lên hơn một nửa khi xét những người đến sòng bạc từ 30 ngày trở lên.

Đây chính là điểm khiến vấn đề bảo vệ người cao tuổi được đặt ra. Các số liệu hiện có không cho biết cụ thể số tiền mà từng nhóm tuổi đã chi cho hoạt động cờ bạc, cũng như không đủ để kết luận tất cả những người cao tuổi thường xuyên tới sòng bạc đều gặp vấn đề về cờ bạc. Tuy nhiên, tần suất quay lại cao hơn đáng kể của nhóm từ 60 tuổi trở lên đang trở thành cơ sở để nghị sĩ Cha kêu gọi Kangwon Land tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp phòng ngừa có mục tiêu.

Theo đó, thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách, việc theo dõi tần suất quay lại, nhận diện những trường hợp có nguy cơ sa đà và tạo điều kiện tiếp cận tư vấn chuyên môn được xem là những biện pháp cần được Kangwon Land chú trọng nhằm tăng cường bảo vệ nhóm khách lớn tuổi.