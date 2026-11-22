Hàn Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI, trong đó có một dự án quy mô lớn tại thành phố Ulsan.

Trong cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo toàn cầu, tốc độ phát triển hạ tầng đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Động thái đẩy mạnh đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI nhằm thu hút thêm các tập đoàn công nghệ quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Tại thành phố Ulsan ở phía Đông Nam Hàn Quốc, vào ngày 21/11, Tổng thống Lee Jae Myung đã tới thăm công trường xây dựng một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. Dự án do tập đoàn SK - một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc - phối hợp với Amazon Web Services triển khai.

(Ảnh chụp màn hình)

Tổng mức đầu tư dự kiến đến năm 2029 lên tới 7.000 tỷ Won (tương đương khoảng 5,2 tỷ USD). Trung tâm dữ liệu AI dự kiến bắt đầu hoạt động trong nửa cuối năm 2027.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu: "Toàn thế giới hiện đang cạnh tranh, và tốc độ là yếu tố sống còn. Cạnh tranh về tốc độ không chỉ quan trọng để đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để duy trì năng lực cạnh tranh quốc tế. Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu nghiêm túc về cách chuẩn bị nguồn nhân lực cần thiết".

(Ảnh chụp màn hình)

Theo Chủ tịch tập đoàn SK, công suất ban đầu của trung tâm dữ liệu AI dự kiến đạt 103 Megawatt vào năm 2029, trước khi được mở rộng thêm gần 900 Megawatt trong tương lai.

Tổng thống Lee kỳ vọng dự án trung tâm dữ liệu AI sẽ trở thành động lực thu hút đầu tư từ các công ty trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Đáng chú ý, thay vì tập trung toàn bộ hạ tầng công nghệ tại vùng thủ đô Seoul, Hàn Quốc đang hướng tới phân bổ đầu tư cho các địa phương, gắn phát triển AI với mục tiêu cân bằng kinh tế vùng.