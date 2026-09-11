Hàn Quốc có duy nhất 1 ngôi sao đóng một phim mà mua được nhà 251 tỷ, trả toàn bộ bằng tiền mặt mới khét

Anh cũng đang là một trong những nam thần hot nhất Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Byeon Woo Seok đã hoàn tất thủ tục sang tên và chính thức sở hữu một căn hộ siêu cao cấp thuộc khu phức hợp biệt lập Hannam The Hill - nơi được mệnh danh là khu dân cư sang trọng, đắt đỏ bậc nhất thủ đô Seoul. Bất động sản này có diện tích lên tới 235 mét vuông, được mua mà không có bất kỳ khoản vay thế chấp ngân hàng nào. Điều này đồng nghĩa với việc nam thần 35 tuổi đã trả thẳng 13 tỷ won (khoảng 251 tỷ đồng) hoàn toàn bằng tiền mặt mà không cần đụng đến đòn bẩy tài chính.

Với việc dọn về đây, Byeon Woo Seok chính thức gia nhập hội hàng xóm toàn những nhân vật "máu mặt" giới tài phiệt và các ngôi sao hạng A quyền lực như Chủ tịch LG U+ Hong Beom Sik, Chủ tịch LS MnM Koo Dong Hwi, cùng dàn đại minh tinh đình đám như So Ji Sub, Choo Ja Hyun, Lee Yo Won và Lee Seung Chul. Khu vực này nổi tiếng với mật độ xây dựng thấp, an ninh nghiêm ngặt và tính bảo mật tuyệt đối, là lựa chọn an cư số một của giới siêu giàu xứ kim chi.

Nhìn vào màn "chốt đơn" chớp nhoáng này, công chúng mới thấu hiểu sức ảnh hưởng khủng khiếp về mặt thương mại mà Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) mang lại cho Byeon Woo Seok. Trước khi bùng nổ toàn cầu vào giữa năm 2024, nam diễn viên sinh năm 1991 vốn xuất thân là người mẫu và có hơn 10 năm miệt mài, cần mẫn đóng các vai phụ mờ nhạt. Tuy nhiên, hào quang của vai diễn Sun Jae đã giúp anh đổi đời chỉ sau một đêm. Anh nhanh chóng vươn lên thành sao hạng A, trở thành "ông hoàng quảng cáo" thế hệ mới với lượng hợp đồng đắt giá dày đặc cùng những chuyến fanmeeting cháy vé khắp châu Á với khối tài sản khủng.

Để có được hào quang rực rỡ hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1991 đã phải trải qua một hành trình dài đầy kiên trì và bền bỉ. Byeon Woo Seok rẽ hướng sang phim ảnh vào năm 2016 với một vai khách mời nhỏ trong Tình Bạn Tuổi Già (Dear My Friends). Suốt nhiều năm sau đó, anh cần mẫn tích lũy kinh nghiệm qua hàng loạt vai phụ mờ nhạt trong các bộ phim như Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo, Ký Sự Thanh Xuân (Record of Youth) đóng cùng Park Bo Gum hay phim cổ trang Hoa Nở Nhớ Trăng (Moonshine).

Mặc dù sở hữu ngoại hình điển trai và diễn xuất ổn định, sự nghiệp của Byeon Woo Seok vẫn khá lận đặn khi liên tục rơi vào cảnh "phim hot nhưng người chưa hot". Ngay cả khi bắt đầu được giao vai chính trong các dự án điện ảnh lớn như Cô Gái Thế Kỷ 20 (20th Century Girl) hay Tri Kỷ (Soulmate), cái tên Byeon Woo Seok vẫn chưa thể bứt phá lên hàng sao tuyến một. Phải đến năm 2023, khi hóa thân thành tên trùm phản diện Ryu Shi Oh trong Cô Nàng Mạnh Mẽ Kang Nam Soon, anh mới bắt đầu tạo được cú hích truyền và chứng minh được khả năng biến hóa đa dạng của mình. Và rồi năm 2024, vai nam chính Ryu Sun Jae trong Cõng Anh Mà Chạy đã biến anh trở thành "chàng rể quốc dân" và là một trong những ngôi sao được săn đón bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2026, nam thần tiếp tục gây bão MXH với Perfect Crown đóng cặp cùng IU.

Có thể nói, việc tự tay sắm sửa một dinh thự trăm tỷ bằng tiền mặt ở tuổi 35 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hơn một thập kỷ của Byeon Woo Seok. Người hâm mộ hiện đang vô cùng chúc mừng cho "chàng gốm" và mong chờ sự tái xuất của anh trong các dự án phim ảnh chất lượng tiếp theo.