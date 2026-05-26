Hàn Quốc: Cầu vượt bất ngờ đổ sập, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát: 62 lính cứu hỏa, 16 phương tiện chuyên dụng, 5 xe cứu thương có mặt tại hiện trường

Phạm Trang
|

Chiều 26/5, một vụ sập xảy ra tại công trường tháo dỡ cầu vượt Seosomun ở quận Seodaemun, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt dưới các cấu kiện bê tông. Giới chức khẩn cấp đã ban hành cảnh báo ứng phó cấp độ 1 và huy động lực lượng lớn tới hiện trường cứu hộ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h32 ngày 26/5 (giờ địa phương) tại khu vực Migun-dong, quận Seodaemun. Trong lúc công nhân tiến hành tháo dỡ cầu vượt Seosomun, một phần mặt cầu bất ngờ đổ sập.

Cơ quan cứu hỏa cho biết một phương tiện phục vụ thi công cùng khoảng 5 đến 6 công nhân được cho là đã bị chôn vùi dưới phần công trình sập xuống. Đến thời điểm hiện tại, giới chức cho biết đã có 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa đầu tiên đã có mặt tại hiện trường lúc 14h38 và lập tức triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Chỉ 17 phút sau khi tiếp nhận thông tin, nhà chức trách đã nâng mức phản ứng lên “ứng phó cấp độ 1” do đánh giá tình hình nghiêm trọng.

Sập cầu vượt ở Hàn Quốc, nhiều người thương vong - Ảnh 1.
Sập cầu vượt ở Hàn Quốc, nhiều người thương vong - Ảnh 2.
Sập cầu vượt ở Hàn Quốc, nhiều người thương vong - Ảnh 3.

Hiện trường sự việc

Hiện trường được huy động 62 lính cứu hỏa cùng 16 phương tiện chuyên dụng. Ngoài ra, 5 xe cứu thương cũng được điều động để sẵn sàng đưa nạn nhân tới bệnh viện. Cảnh sát Seoul triển khai khoảng 30 nhân sự nhằm phong tỏa hiện trường và đảm bảo an ninh khu vực.

Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Yoon Ho-jung đã ra chỉ thị khẩn, yêu cầu Sở Cứu hỏa, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, chính quyền thành phố Seoul và quận Seodaemun “huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị sẵn có để tập trung tối đa cho công tác cứu hộ”, đồng thời nhấn mạnh phải đặc biệt chú ý an toàn cho lực lượng cứu nạn trong quá trình làm nhiệm vụ.

Phía cứu hỏa cũng cho biết các cảnh báo an toàn đã được truyền tới toàn bộ nhân sự tham gia hiện trường do lo ngại nguy cơ tiếp tục sụp đổ. Song song với công tác cứu người, tình hình vụ việc cũng đã được báo cáo khẩn tới Trung tâm Quản lý Khủng hoảng quốc gia Hàn Quốc và các cơ quan liên quan.

Nhà chức trách cho biết sẽ điều tra nguyên nhân vụ sập và thống kê thiệt hại sau khi hoàn tất công tác cứu hộ.

Nguồn: News1

