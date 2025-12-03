Camera giám sát kết nối internet dễ bị xâm nhập nếu không được đổi mật khẩu phức tạp.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ xâm nhập camera kết nối mạng internet mà các gia đình thường lắp đặt để giám sát trẻ em và thú cưng. Loại camera này cũng hay được lắp tại doanh nghiệp, bệnh viện hay phòng tắm hơi.

Nhóm 4 nghi phạm bị bắt với cáo buộc vi phạm luật chống xâm nhập trái phép, tạo ra hoặc bán tài liệu khiêu dâm, ông Kim Young-woon, trưởng đơn vị điều tra khủng bố mạng của Cơ quan Cảnh sát quốc gia, cho biết.

Một trong những kẻ thực hiện hành vi đồi bại này đã nhận khoảng 24.000 USD dưới dạng tiền điện tử, một đối tượng khác kiếm được khoảng 12.000 USD. Đối tượng thứ ba bị truy tố vì sản xuất nội dung bóc lột trẻ em và thanh thiếu niên, mới lưu trữ chứ chưa bán. Đối tượng thứ tư đã được thả sau khi bị bắt. Cơ quan Cảnh sát quốc gia cho biết nhóm này không làm việc cùng nhau.

Trong nhiều năm qua, chính quyền Hàn Quốc nỗ lực trấn áp hành vi sử dụng tràn lan camera quay lén, được gọi là “molka”, tại nhà vệ sinh công cộng, bể bơi và khách sạn.

Các video bị hack từ những địa điểm này thường bị chỉnh sửa để tạo ra nội dung khiêu dâm rồi bán trên mạng. Từ năm 2011 - 2022, cảnh sát Hàn Quốc thực hiện gần 50.000 vụ bắt giữ liên quan đến việc sử dụng camera quay lén để sản xuất nội dung nhạy cảm.

Trong vụ việc được công bố ngày 1/12, cơ quan chức năng không nêu tên hãng sản xuất camera bị hack. Trang web đăng các video và những người xem video cũng đang bị điều tra.

Camera kết nối internet trở nên phổ biến trong các gia đình nhờ giá thành rẻ. Tuy nhiên, chúng rất dễ bị tấn công vì dữ liệu được truyền qua mạng IP kết nối với wifi gia đình. Những thiết bị này thường được cài đặt sẵn mật khẩu đơn giản mà nhiều người dùng không thay đổi.

Năm ngoái, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã phạt hãng camera an ninh Verkada khoảng 3 triệu USD sau khi một hacker đánh cắp hình ảnh từ 150.000 camera, bao gồm tại bệnh viện, buồng giam và cả trường tiểu học.

Tại Trung Quốc, hàng chục nghìn camera đã bị hack và video được bán trên mạng xã hội.

Năm ngoái, giới chức Hàn Quốc cho biết nhiều video bị hack ở nước này đã bị đăng trên các trang web Trung Quốc. Chính phủ cũng cảnh báo người dân về việc sử dụng camera do nước khác sản xuất vì chúng có thể không đáp ứng các quy định trong nước.

Ngày 2/12, Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết đang xem xét ban hành quy định mới, để camera gia đình không thể hoạt động nếu chủ nhà không đổi mật khẩu khó phá.