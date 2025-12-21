Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm chuyên ngành USNI News, dẫn lời Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ - ông John Phelan và Tham mưu trưởng Hải quân - Đô đốc Daryl Caudle.

Sau khi chương trình khinh hạm Constellation, dựa trên thiết kế FREMM của Pháp - Ý, bị hủy bỏ, Hải quân Mỹ đã chọn thiết kế tàu tuần tra 4.000 tấn của Ingalls Shipbuilding thuộc HII làm cơ sở cho chương trình FF(X) mới.

“Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thời chiến và sẽ tận dụng nền tảng công nghiệp của Mỹ để thực hiện điều đó: cạnh tranh, trách nhiệm giải trình và kết quả thực tế - thép được đưa ra chiến trường".

"Để đảm bảo tốc độ và quy mô giao hàng, tôi đã cho phép mua sắm một lớp chiến hạm mới dựa trên thiết kế đã được chứng minh của Mỹ - lớp Legend, một loại tàu đã và đang bảo vệ lợi ích của Mỹ trong và ngoài nước”, Bộ trưởng Hải quân John Phelan cho biết.

Đô đốc Caudle nói thêm rằng thiết kế khinh hạm mới sẽ tập trung vào các dự án của Mỹ và các xưởng đóng tàu nội địa.

Hai quan chức Hải quân Mỹ nói với USNI News rằng lực lượng này dự định trao hợp đồng chỉ định cho HII theo chương trình FF(X) để nhanh chóng đáp ứng “yêu cầu lực lượng chiến đấu” được cập nhật. Yêu cầu mới đối với lớp tàu này là 73 chiếc, trong đó chỉ có chưa đến 1/3 là có sẵn.

“Ban đầu, chúng tôi sẽ ký hợp đồng đóng tàu chủ lực với Ingalls mà không thông qua đấu thầu cạnh tranh, nhưng chúng tôi sẽ chuyển sang quy trình lựa chọn càng sớm càng tốt”, một quan chức cấp cao cho biết.

Mỹ sẽ đóng lớn khinh hạm mới sau khi dự án USS Constellation đầy triển vọng bị chấm dứt.

Ông Jason Potter - quyền trợ lý thư ký Hải quân phụ trách nghiên cứu, phát triển và mua sắm (RDA), cho biết lực lượng này tin rằng khinh hạm tương lai có thể được hạ thủy vào năm 2028.

Theo một số quan chức cấp cao, chương trình đóng tàu đang phát triển mạnh mẽ sau khi Đô đốc Caudle phê duyệt việc giảm bớt các yêu cầu đối với một lớp tàu chiến mới vào đầu năm nay.

Một trong số ít những thay đổi mà Hải quân Mỹ dự định thực hiện đối với thiết kế tàu tuần tra là xây dựng một bệ phía trên boong mở để chứa các container có thiết bị module.

Ví dụ, Lục quân Hoa Kỳ và Lockheed Martin đã phát triển bệ phóng thẳng đứng Mk 70 Typhon với kích thước tương đương một container vận tải 40 feet.

Cần lưu ý rằng phương pháp này đã thất bại trên các tàu lớp Independence. Ngoài ra, còn có vấn đề cần đào tạo nhân viên về cách sử dụng từng "gói thiết bị" mới và phải làm gì khi tháo/thay thế một module thiết bị bằng module khác.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất thành lập một "Hạm đội Vàng" để đối phó với mối đe dọa hàng hải ngày càng tăng từ Trung Quốc. Các tàu này được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể hỏa lực cho Hải quân Mỹ.

Nhiều chi tiết về Hạm đội Vàng vẫn chưa rõ ràng, nhưng Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ đã đưa ra một số thông tin về những gì có thể mong đợi.

Theo ông Phelan, "Hạm đội Vàng" sẽ bao gồm những chiến hạm do Mỹ sản xuất, khác với lớp Constellation, ứng dụng "khá nhiều" công nghệ không người lái.

Hạm đội này cũng có thể bao gồm các "thiết giáp hạm" có lượng giãn nước từ 15.000 đến 20.000 tấn, lớn hơn nhiều so với các tàu khu trục hiện đại và được trang bị vũ khí siêu thanh.