Từ ngày 11 đến 25 tháng 9, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ Hokkaido đến Okinawa, hơn 12.000 binh sĩ Nhật Bản và khoảng 2.000 quân nhân Mỹ sẽ tham gia.

Nga đang theo dõi sát sao tham vọng quân sự của Đất nước Mặt trời mọc và đang ứng phó với thách thức bằng cách phát triển hạm đội tàu ngầm.

Ngày 23 tháng 8, tàu ngầm hạt nhân đa năng (SSN) thế hệ thứ tư K-572 Perm, chiếc thứ 5 trong Dự án 885M (08851) Yasen-M, đã bắt đầu thử nghiệm trên biển tại nhà máy ở Severodvinsk.

Việc chuyển giao SSN mang tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon cho hạm đội Nga đã bị hoãn lại đến năm 2026 (nó đã được đặt lườn vào cuối tháng 7 năm 2016); dự kiến sẽ được đưa đến phục vụ tại Hạm đội Thái Bình Dương để chống lại các mối đe dọa ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân như vậy là một trong những lĩnh vực chiến lược của Hải quân của Nga. Hiện tại có 5 tàu ngầm hạt nhân Dự án 885M Yasen-M đang hoạt động, bao gồm:

K-561 Kazan - hoạt động từ năm 2014 (thuộc biên chế đội tàu ngầm số 11 của Hạm đội Phương Bắc); K-573 Novosibirsk - hoạt động từ năm 2021 (thuộc đội tàu ngầm số 10 của Hạm đội Thái Bình Dương); K-571 Krasnoyarsk - hoạt động từ năm 2023 (thuộc đội tàu ngầm số 10 của Hạm đội Thái Bình Dương); K-562 Arkhangelsk - hoạt động từ năm 2024 (thuộc đội tàu ngầm số 11 của Hạm đội Phương Bắc).

Ngoài ra Nga còn có một tàu ngầm hạt nhân khác là K-560 Severodvinsk, được chế tạo theo Dự án 885 Yasen cơ sở (08850), thuộc đội tàu ngầm số 11 của Hạm đội Phương Bắc.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon.

Các tàu ngầm này được thiết kế để tiêu diệt nhóm tác chiến tàu sân bay (AUG) và những đội hình hải quân khác của đối phương, tấn công các mục tiêu ven biển, giám sát thông tin liên lạc trên đại dương, phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của kẻ địch.

Tất cả các tàu ngầm đều được trang bị tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, có thể đạt tốc độ lên tới Mach 9, tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ ở khoảng cách hơn 1.000 km. Điều này khiến chúng trở thành một công cụ chiến lược, có khả năng phá vỡ mọi kế hoạch quân sự của các quốc gia chống lại Nga.

Sự xuất hiện của tàu ngầm K-572 Perm ở Thái Bình Dương trùng với việc tăng cường hoạt động hải quân của Nhật Bản và Hoa Kỳ trong khu vực, nơi các căn cứ phòng thủ tên lửa và hệ thống giám sát mới đang được triển khai.

Nga chỉ đơn giản đáp trả hoạt động này bằng cách triển khai tàu ngầm được trang bị vũ khí siêu thanh ở Thái Bình Dương, đảm bảo khả năng đáp trả trong trường hợp bị tấn công.

Một số tàu ngầm khác thuộc Dự án 885M Yasen-M đang được đóng: Ulyanovsk, Voronezh và Vladivostok, dự kiến sẽ gia nhập Hải quân Nga vào cuối thập kỷ này. Khi đó, Hải quân Nga sẽ có một lực lượng tàu ngầm đa năng hùng mạnh, giúp tăng cường đáng kể khả năng răn đe hạt nhân và phi hạt nhân trên biển.

Những tàu ngầm như vậy đang trở thành biểu tượng cho sự độc lập về công nghệ và ưu thế quân sự của Liên bang Nga. Liệu Tokyo có muốn can dự vào một cuộc xung đột với Moskva hay không sẽ sớm được làm rõ trong tương lai gần.