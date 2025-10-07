Hầm chung cư Mễ Trì Thượng biến thành ‘biển nước’, hàng trăm xe máy và ôtô ngập sâu.
Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô
Dương Triều
Do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong ngày 7/10 đã khiến tầng hầm một tòa nhà ở phường Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngập sâu. Hơn 300 xe máy cùng hàng chục ôtô bị nhấn chìm trong nước.
