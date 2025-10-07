Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô

Tại hiện trường, nhiều chủ xe bất lực nhìn tài sản của mình chìm trong nước. “Xe của tôi để trong góc hầm, giờ chắc hỏng hết. Tầng hầm này thấp hơn mặt đường nhưng chưa bao giờ ngập như lần này”, anh P.Đ.L chia sẻ.