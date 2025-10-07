HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô

Dương Triều |

Do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong ngày 7/10 đã khiến tầng hầm một tòa nhà ở phường Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngập sâu. Hơn 300 xe máy cùng hàng chục ôtô bị nhấn chìm trong nước.

Hầm chung cư Mễ Trì Thượng biến thành ‘biển nước’, hàng trăm xe máy và ôtô ngập sâu.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 1.

Từ sáng sớm 7/10 mưa bắt đầu nặng hạt, nước từ đường Đại lộ Thăng Long tràn xuống khu vực hầm giữ xe của tòa chung cư CT3A, khu đô thị Mễ Trì Thượng. Chỉ sau nửa giờ, toàn bộ khu vực tầng hầm rộng hàng nghìn mét vuông đã bị bao phủ bởi nước, có nơi ngập sâu gần 1,5 mét.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 2.

Người dân bất lực nhìn tài sản nằm dưới nước.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 3.

Các lối ra vào hầm nhanh chóng bị bịt kín bởi dòng nước đục ngầu. Những cư dân xuống lấy xe đi làm không thể tiếp cận khu vực hầm, đành đứng nhìn dòng nước cuốn trôi các vật dụng, thùng rác, thậm chí cả xe máy ra gần cửa hầm.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 4.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 5.

“Lúc đầu nước mới chỉ ngập lốp, chúng tôi nghĩ sẽ rút nhanh. Nhưng chỉ chưa đầy 30 phút, nước đã dâng tới ngang yên xe. Bảo vệ và cư dân không kịp di chuyển gì”, một cư dân tòa nhà, kể lại.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 6.
Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 7.
Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 8.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 9.

Tại hiện trường, nhiều chủ xe bất lực nhìn tài sản của mình chìm trong nước. “Xe của tôi để trong góc hầm, giờ chắc hỏng hết. Tầng hầm này thấp hơn mặt đường nhưng chưa bao giờ ngập như lần này”, anh P.Đ.L chia sẻ.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 10.
Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 11.
Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 12.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 13.

Đến chiều cùng ngày, nước trong hầm vẫn ngập ngang thân xe ôtô, việc trục vớt và di chuyển phương tiện mới thực hiện cho hàng trăm chiếc xe máy.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 14.

Đội phản ứng nhanh tòa nhà lập tức ngắt điện toàn bộ khu vực hầm để đảm bảo an toàn và liên hệ lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô- Ảnh 15.

Các máy bơm công suất lớn được huy động hoạt động liên tục từ trưa đến chiều, tuy nhiên lượng nước vẫn dâng do mưa kéo dài và hệ thống thoát nước quá tải.

