Toyota Vios có bản siêu tiết kiệm xăng: Ăn 3,4L/100km, nhận gần 4.000 đơn/tháng, giá bán thế nào?

Toyota đã bổ sung phiên bản hybrid cho mẫu sedan hạng B bán chạy Vios cho thị trường Đông Nam Á với Thái Lan là thị trường đầu tiên. Tại đây, xe sử dụng tên gọi Yaris Ativ HEV; phiên bản hybrid được bán ra thị trường từ giữa tháng 8/2025, với hai phiên bản Premium HEV và GR Sport HEV.

Điểm đáng chú ý là động cơ của bản HEV sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 111 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe cũng trang bị pack pin có dung lượng 0,7 kWh. Với động cơ hybrid, xe có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 3,4L/100km - thấp hơn nhiều so với mức 5,77L/100km trên phiên bản 1.5E-CVT đang bán tại Việt Nam.

Về trang bị, phiên bản hybrid giữ nhiều nét thiết kế của bản xăng nhưng thêm các nhận diện dành cho bản hybrid như logo viền xanh hay huy hiệu HEV. Nội thất được cập nhật với màn hình giải trí 10,1 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế bọc kết hợp và sạc không dây; bản GR Sport có các thay đổi về ngoại thất và hệ thống treo, phanh để hướng tới cảm giác lái thể thao hơn.

Truyền thông Thái Lan cho biết chỉ trong khoảng 1 tháng từ sau thời điểm ra mắt, Toyota Yaris Ativ phiên bản hybrid đã nhận được 3.700 đơn đặt hàng, phần nào cho thấy sức hút của mẫu xe này nói chung và phiên bản hybrid nói riêng.

Tại Thái Lan, hai phiên bản hybrid của Toyota Yaris Ativ có mức giá khoảng 719.000 – 769.000 baht (tương đương từ 503,4 đến 538,4 triệu đồng). Trong phân khúc sedan hybrid hạng B, Toyota Yaris Ativ cạnh tranh với các mẫu như Mazda2 và Honda City.

Tại Việt Nam, Toyota Vios là một trong những sedan hạng B bán chạy bậc nhất, thường xuyên đứng trong nhóm dẫn đầu doanh số. Trong tháng 8, Toyota bán ra 726 xe, là mẫu xe bán chạy thứ 2 toàn thương hiệu, đồng thời là mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc - xếp sau Honda City.

Toyota Việt Nam đã cho lắp ráp trong nước và phân phối ra thị trường; xe hiện có giá niêm yết từ 458 triệu đồng với phiên bản số sàn 1.5E-MT, 488 triệu đồng với phiên bản 1.5E-CVT, và cao nhất 545 triệu đồng cho phiên bản 1.5G-CVT. Mẫu xe này đang hãng tặng phí trước bạ với mức hỗ trợ cao nhất là 54 triệu đồng.

Một số hình ảnh khác của Toyota Yaris Ativ phiên bản hybrid GR Sport tại Thái Lan:



