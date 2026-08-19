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Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng

Hải My
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Không còn hoạt động trên tài khoản cũ, Hải Tú giờ đây đã có “thân phận mới”.

Mới đây, Hải Tú bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram, ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến đi Mỹ vừa qua. Mặc dù không có sự xuất hiện của Sơn Tùng trong bất kỳ khung hình nào, Hải Tú chỉ "xả" ảnh riêng nhưng vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt là sau khi cả hai liên tục được bắt gặp đồng hành tại Mỹ vào khoảng đầu tháng 8 vừa qua.

Trong loạt ảnh mới, Hải Tú xuất hiện với phong cách khá đơn giản, trẻ trung. Nữ diễn viên không lên đồ cầu kỳ mà chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi. Dù vậy, visual của Hải Tú vẫn là điểm khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi.

Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng - Ảnh 1.

Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng - Ảnh 2.

Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng - Ảnh 3.

Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng - Ảnh 4.

Hải Tú tung loạt ảnh đi Mỹ khiến dân tình xôn xao bàn tán (Ảnh: IGNV)

Trước đó, Hải Tú được "team qua đường" bắt gặp xuất hiện cùng Sơn Tùng tại Mỹ. Trong thời gian nam ca sĩ có lịch trình tại đây, bao gồm tham dự Head In The Clouds 2026 và các hoạt động liên quan đến công việc, Hải Tú cũng xuất hiện trong một số khoảnh khắc đời thường bên cạnh “chủ tịch”.

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Một đoạn clip được chia sẻ trên MXH từng ghi lại cảnh Sơn Tùng xuất hiện trên đường phố Mỹ, trong khi Hải Tú đi ngay bên cạnh. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trong nhiều năm qua, cả hai không ít lần lọt vào ống kính của "team qua đường" khi xuất hiện cùng nhau.

Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng - Ảnh 5.

Hải Tú được bắt gặp đi cạnh Sơn Tùng trong chuyến đi Mỹ vừa qua (Nguồn clip: Đài Phát Thanh)

Thời gian gần đây, Hải Tú được giới thiệu là Project & Artist Manager, đồng thời tham gia vào quá trình quản lý và triển khai các dự án của Sơn Tùng. Với vai trò này, nhiều người cho rằng việc cô có mặt cùng nam ca sĩ trong những chuyến công tác được nhiều người cho rằng là điều khá dễ hiểu, đặc biệt khi Sơn Tùng phải làm việc với truyền thông, đối tác và ekip quốc tế.

Song, Hai Tú vốn không phải người thường xuyên cập nhật trên MXH nên mỗi khi có động thái mới đều khiến netizen bàn tán rôm rả. Đáng nói hơn, cô hiện tại không còn sử dụng tài khoản Instagram cũ với hơn 400k người theo dõi. Thay vào đó, Hải Tú hoạt động chủ yếu trên tài khoản Instagram mới với tên Emma Le. Đây cũng là cái tên xuất hiện trong phần credit của dự án MV Come My Way của Sơn Tùng.

Chính vì vậy, cư dân mạng cho rằng Hải Tú đang dần chuyển sang một “thân phận mới”, định hướng mới trong công việc thay vì chỉ xuất hiện với tư cách diễn viên như thời điểm mới gia nhập M-TP Entertainment.

Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng - Ảnh 6.

Hải Tú hiện chủ yếu hoạt động với tài khoản Instagram mới, Sơn Tùng cũng "thả tim" liên tục cho "gà cưng"

Hải Tú có tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997. Cô nàng gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 và nhanh chóng gây chú ý với vị trí nữ diễn viên độc quyền. Trước khi bước chân vào công ty giải trí này, cô từng là người mẫu ảnh theo đuổi phong cách nghệ thuật, được yêu thích nhờ visual điện ảnh và hình tượng khác biệt.

Chỉ ít lâu sau khi debut, Hải Tú xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đóng cặp cùng với Sơn Tùng M-TP. Đây cũng là sản phẩm khiến tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm sự nổi tiếng là loạt tranh cãi đời tư khiến Hải Tú trở thành nhân vật gây bàn luận suốt thời gian dài.

Sau biến cố, Hải Tú gần như ở ẩn, hạn chế xuất hiện công khai. Trong nhiều năm qua, hoạt động của Hải Tú cũng khá nhỏ giọt. Cô thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh đời thường, du lịch hay tham gia một vài bộ ảnh thời trang, nhưng không có nhiều dự án nghệ thuật nổi bật.

Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng - Ảnh 7.

Hải Tú tung ảnh đi Mỹ với Sơn Tùng - Ảnh 8.

Hải Tú được giới thiệu là Project & Artist Manager, đồng thời tham gia vào quá trình quản lý và triển khai các dự án của Sơn Tùng (Ảnh: FBNV)

Song ngoài công việc, Hải Tú cũng vướng nhiêu bàn luận khi không ít lần lọt vào ống kính "team qua đường" xuất hiện chung với Sơn Tùng trong đời thường. Hồi tháng 10/2024, cả hai được cho là cùng đi chợ, ghé một cửa hàng quần áo tại Đà Lạt. Đến tháng 4/2025, hai người tiếp tục xuất hiện trong một chuyến đi tại Thái Lan, ngồi cạnh nhau và trò chuyện khá thoải mái. Những khoảnh khắc này sau đó nhiều lần được cộng đồng mạng đào lại mỗi khi Sơn Tùng và Hải Tú cùng xuất hiện ở một địa điểm mới.

Dẫu vậy, cả Hải Tú và Sơn Tùng chưa từng chính thức xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Những hình ảnh được lan truyền chỉ cho thấy cả hai có nhiều lần xuất hiện cùng nhau; còn mối quan hệ giữa họ ngoài công việc vẫn là điều hai người giữ kín.

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Tags

Hải Tú

Sơn Tùng

sao Việt

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