Hải Triều nói về loạt clip viral trên mạng xã hội và thông tin đóng cửa quán nước

Sau thời gian vắng bóng để điều trị chấn thương, diễn viên Hải Triều trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ – bộ phim xoay quanh hành trình một người con trai chăm sóc mẹ bị bệnh. Đây là dự án hợp tác Việt – Hàn, hiện đã thu về hơn 135 tỉ đồng và tiếp tục nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả.

Trong phim, Hải Triều đảm nhận vai Ánh Dung - một trong những người bạn thân luôn đồng hành cùng nhân vật Hoan trên hành trình chăm sóc mẹ – bà Lê Thị Hạnh. Dù thời lượng xuất hiện không quá dài nhưng sự tung hứng ăn ý giữa anh và các diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Quốc Khánh, Vinh Râu… đã đem lại nhiều tiếng cười cho người xem.

Hình ảnh Hải Triều trong phim Mang mẹ đi bỏ.

Nam diễn viên cho biết, anh bị thu hút ngay khi nhận lời mời bởi thông điệp nhân văn mà tác phẩm truyền tải. Ngoài ra, sự chuyên nghiệp của ê-kíp cũng giúp anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình quay.

Hải Triều tâm sự: "Chuyện đi quay phim là điều bình thường đối với một người làm nghề như tôi nhưng điều khiến tôi ấn tượng ở dự án lần này chính là sự chuyên nghiệp trong khâu giờ giấc. Mọi người tích cực tập luyện để có được những cảnh quay ưng ý".

Những ngày qua, khi tham gia hoạt động quảng bá cho Mang mẹ đi bỏ cùng ê kíp, Hải Triều nhiều lần xúc động trước tình cảm khán giả dành cho bộ phim. Theo anh, đây là món quà quý giá cho cả ê kíp sau chặng hành trình dài hết mình với dự án lần này. "Tôi thật sự cảm kích trước tình yêu thương của mọi người, giúp phim vượt mốc hơn 100 tỷ đồng. Hy vọng rằng Mang mẹ đi bỏ là liều thuốc chữa lành cho tất cả khán giả bởi câu chuyện nhân văn mà nó mang lại".

Trước những thắc mắc về việc vai diễn của Hải Triệu liệu có "dư thừa" trong phim, nam diễn viên tâm sự anh tin vào sự sắp đặt của đạo diễn, biên kịch cho từng nhân vật:

Nam diễn viên vui vì qua mỗi tác phẩm, bản thân được đến gần hơn với khán giả, đồng thời khẳng định không chạnh lòng trước việc chỉ được giao vai phụ.

"Tôi quan niệm rằng sẽ không có vai nào là nhỏ nếu mình hết mình với nhân vật. Mỗi vai diễn đều được đặt để một cách có chủ đích và nhiệm vụ của mình là làm tốt theo yêu cầu của đạo diễn. Tôi tin rằng nếu mình chăm chỉ và hết mình với nghề sẽ được khán giả ghi nhận", Hải Triều nói.

Hải Triều thu hút sự chú ý khi tái xuất

Thời gian qua, việc Hải Triều vắng bóng cũng khiến nhiều khán giả đồn đoán anh mải mê kinh doanh nên không thiết tha hay dành nhiều thời gian cho nghệ thuật. Song khi phản hồi về điều này, sao nam quê Bến Tre lên tiếng phủ nhận. Theo anh, đam mê với nghề diễn đã "ăn sâu vào máu" nên không thể từ bỏ. Song trước đó, vì gặp sự cố chấn thương nên Hải Triều tạm gác công việc để tập trung điều trị.

"Tôi không muốn mình nhận lời tham gia một dự án khi sức khoẻ không được đảm bảo. Như vậy sẽ khiến bản thân không toàn tâm toàn ý cho nhân vật và cũng khiến cho ê kíp phải lo lắng cho mình. Tôi muốn mình trở lại với nghề trong tâm thế sẵn sàng nhất và đây là thời điểm tuyệt vời đó", Hải Triều chia sẻ.

Bên cạnh niềm vui khi vai diễn mới được khán giả đón nhận song Hải Triều cũng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi hình ảnh có anh liên tục xuất hiện trong các clip đính kèm cùng ca khúc Cô đơn trong nhà mình được viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Những clip này khiến khán giả hiểu lầm rằng nam diễn viên đang gặp khổ đau trong công việc lẫn cuộc sống như tin đồn "đóng cửa quán nước".

Nói về những video này, Hải Triều hài hước cho biết: "Hầu như tất cả các clip có sự xuất hiện của tôi, mọi người đều ghép nhạc của ca khúc Cô đơn trong nhà mình. Ban đầu tôi có chút hoang mang và cũng bất ngờ trước độ viral của nó nhưng bây giờ khi nghe bài hát đó, mọi người đều nhắc nhớ đến Hải Triều".

Hải Triều chuẩn bị làm đêm nhạc riêng.

Về tin đồn quán nước Nè He đã đóng cửa, Hải Triều cho biết nó xuất phát từ một video đùa giỡn của những người bạn thân thiết. Nam diễn viên tâm sự dù trở lại với nghệ thuật song bản thân vẫn nỗ lực cân bằng thời gian cho công việc kinh doanh. "Tin đồn là điều không tránh khỏi khi hoạt động nghệ thuật, song tôi cũng có chút ấm lòng vì qua đó, tôi biết mình vẫn được nhiều khán giả yêu thương, quan tâm mình", anh bộc bạch.

Sắp tới, Hải Triều bật mí sẽ tổ chức một đêm nhạc vào ngày 24/8/2025 tại phòng trà Bến Thành (Tp.HCM). Đêm nhạc ấm cúng để có thể vừa ca hát, vừa chia sẻ cùng khán giả cùng các khách mời là các diễn viên như BB Trần, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt, Bé 7, Dương Quốc Mỹ, Giỏi Lee, Năm Chà.

Ngoài ra, nam diễn viên chính thức trở lại sân khấu với vai diễn trong "Đảo hoa hậu" tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Nói về sự trở lại này, Hải Triều cho biết anh mong muốn tiếp tục hành trình lan toả nguồn năng lượng tích cực đến khán giả chứ không áp lực thành tích hay bất kỳ danh hiệu nào khi làm nghề.