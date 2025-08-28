Hải Triều - BB Trần làm rõ thông tin nghỉ chơi, "cạch mặt" ngay trong ngày đặc biệt

Đúng như lời hứa hẹn với khán giả, Hải Triều vừa tổ chức một đêm nhạc vừa đón tuổi mới, vừa có dịp giao lưu, gặp gỡ với những người yêu thương, đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật vừa qua. Chương trình được tổ chức tại phòng trà Bến Thành, với sự góp mặt của BB Trần, Ngọc Phước, Giỏi Lee, Tuấn Kiệt, Bé 7 và Năm Chà.

Hải Triều.

Các nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc.

Từ sớm, đông đảo khán giả đã có mặt tại khu vực Nhà hát Bến Thành, hào hứng chờ đợi những màn trình diễn của "chủ nhân" đêm nhạc cùng các khách mời. Có thể thấy sau chặng đường dài hoạt động nghệ thuật, Hải Triều đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả không chỉ ở lĩnh vực sân khấu kịch mà còn ở lĩnh vực điện ảnh. Sự miệt mài trong nghề của anh đã được khán giả ghi nhận và ủng hộ. Với nam ca sĩ, đó là nguồn động lực lớn để bản thân tiếp tục cống hiến trong hành trình sắp tới.

Đêm nhạc Nè He - tên gọi thân thương của Hải Triều - diễn ra trong không gian ấm cúng nhưng tràn đầy cảm xúc. Nhiều ca khúc như Phép màu, Cánh hồng phai… Đặc biệt, ca khúc Cô đơn trong nhà mình - bài hát từng khiến Hải Triều "lao đao" khi nhiều nhà sáng tạo nội dung sử dụng để lồng vào các video có sự xuất hiện của nam diễn viên cũng được anh thể hiện ngày trong phần mở đầu của chương trình, mang đến nhiều bất ngờ cho người xem.

BB Trần (ngoài cùng bên trái) nói về tin đồn nghỉ chơi.

Sự xuất hiện của BB Trần trên sân khấu cũng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, cả hai từng vướng tin đồn "cạch mặt" khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên trong đêm nhạc của người bạn thân thiết, BB Trần vẫn sắp xếp đến ủng hộ đồng nghiệp, điều đó cho thấy mối quan hệ thân thiết, bền chặt của cả hai.

Trên sân khấu, BB Trần chia sẻ: "Có rất nhiều thông tin nói rằng tôi và Hải Triều nghỉ chơi với nhau nhưng sự thật không phải như vậy. Nếu mọi người xem chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi đã trải qua quãng thời gian làm việc gần như cả năm trời, trước đó là giai đoạn chuẩn bị cho chương trình nên hai đứa ít gặp nhau chứ vẫn chung sân khấu, vẫn nói chuyện một cách bình thường.

Hải Triều xuất hiện với nhiều trang phục trong đêm nhạc.

Khi nghe Hải Triều tổ chức một đêm nhạc để gặp gỡ khán giả, chỉ cần bạn mình nói một câu thôi là tôi nhận lời tham gia liền. Đối với tôi, Hải Triều không chỉ là một người bạn mà còn là người ơn. Khi tôi không còn hoạt động nhóm, Hải Triều là người đồng ý hợp tác với tôi".

Trong khi đó, Ngọc Phước tâm sự Hải Triều là người dạy cho cô cách biết chia sẻ trong nghề. Nữ diễn viên bộc bạch: "Lần đầu tiên khi đi làm nghề, tôi may mắn vì gặp Triều và anh BB Trần. Trong đó, Triều là người lúc nào cũng quan tâm đến tôi nhiều nhất".

Đáng chú ý, đêm nhạc khép lại bằng khoảnh khắc các nghệ sĩ và khán giả chuẩn bị bánh kem, tổ chức sinh nhật cho Hải Triều. Đón nhận tình cảm của mọi người, nam diễn viên không khỏi xúc động. Anh chia sẻ: "Tôi may mắn vì chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình không hề đơn độc, mà luôn có sự yêu thương, ủng hộ của đông đảo khán giả, sự hỗ trợ của các đồng nghiệp. Sẽ có lúc chặng đường đó gặp khó khăn, thử thách nhưng chính sự yêu thương đó là động lực để tôi không bỏ cuộc".

Đồng nghiệp và người hâm mộ chúc mừng sinh nhật Hải Triều.

Năm 2025 được xem là một năm đáng nhớ của Hải Triều khi anh vừa gây ấn tượng với khán giả bởi sự duyên dáng trong bộ phim trăm tỉ - Mang mẹ đi bỏ. Ngoài ra, đây cũng là cột mốc đánh dấu việc anh chuyển hướng sang kinh doanh. Tuy nhiên, Hải Triều khẳng định bản thân luôn cân bằng cùng lúc 2 vai trò, không có chuyện bỏ bê nghệ thuật như một số người chia sẻ.

"Với tôi, được làm nghề đã là niềm hạnh phúc. Cho nên dù có thể nào, tôi vẫn duy trì công việc này. Đó không chỉ là niềm đam mê của bản thân mà còn là trách nhiệm đối với những khán giả đã yêu thương, ủng hộ mình", anh tâm sự.