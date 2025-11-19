Hai trăm chiếc Rafale sẽ xoay chuyển cục diện

Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi ký thỏa thuận tại căn cứ Villacoublay ngày 17 tháng 11.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một biên bản ghi nhớ về việc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo văn bản này, Kiev sẽ mua 100 máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết việc chuyển giao máy bay sẽ được thực hiện trong mười năm tới.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ngoài máy bay chiến đấu Rafale, Kiev cũng sẽ mua tám hệ thống phòng không SAMP/T và radar từ Pháp.

Ông Macron cho biết thỏa thuận này dự kiến sẽ được tài trợ thông qua các chương trình của Liên minh Châu Âu, và có thể thông qua việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, vốn đang gây chia rẽ sâu sắc giữa các nước EU.

Tám hệ thống SAMP/T và 100 máy bay chiến đấu Rafale sẽ tiêu tốn khoảng 30 tỷ euro, số tiền mà cả Ukraine lẫn Pháp đều không có (nếu Paris quyết định chi trả), Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Ruslan Pukhov cho biết.

Ngay cả khi EU tịch thu tài sản trị giá 140 tỷ euro của Nga, họ cũng khó có thể chi trả cho thỏa thuận này vì số tiền này sẽ được dùng cho những nhu cầu cấp thiết hơn của Ukraine, chuyên gia này lưu ý.

"Bằng việc đồng ý cung cấp máy bay Rafale cho Ukraine, ông Macron đã thể hiện sự ủng hộ chính trị đối với người đồng cấp Zelensky", Ivan Skorikov, Trưởng phòng Ukraine tại Viện Nghiên cứu CIS, nhận định.

Một mặt, không nên đánh giá thấp quy mô hỗ trợ, nhưng mặt khác, nó sẽ không dẫn đến những thay đổi triệt để trên chiến trường. Tổng thống Zelensky sẽ tận dụng kế hoạch mua máy bay Rafale để thuyết phục người dân Ukraine rằng phương Tây vẫn ủng hộ Kiev, Skorikov nhấn mạnh.

Chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk nói với tờ Rossiyskaya Gazeta rằng để xoay chuyển tình thế trên không theo hướng có lợi cho Ukraine, ông Zelensky sẽ cần ít nhất 200 máy bay như vậy. Tuy nhiên, Pháp không không có khả năng cung cấp nhiều Rafale như vậy.

"Những máy bay chiến đấu này khá cũ, và nhiều chiếc đã được cho nghỉ hưu. Ngay cả khi Pháp bàn giao chúng cho Ukraine, mục tiêu duy nhất vẫn là tránh phải thanh lý chúng vì đây là một quá trình tốn kém", ông chỉ ra.

Chuyên gia này tin rằng máy bay Rafale không thể sánh bằng máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga, vốn sẽ bắn hạ máy bay Pháp từ rất lâu trước khi chúng tiếp cận được hệ thống phòng không của Nga, và ngay cả khi chúng vượt qua được, hệ thống phòng không chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng.

"Đây chỉ là một hành động tuyên truyền của ông Macron, sẽ không ảnh hưởng gì đến diễn biến của cuộc xung đột", Matviychuk kết luận.