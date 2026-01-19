Hai tàu cao tốc đâm vào nhau ở Tây Ban Nha, ít nhất 21 người thiệt mạng

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn liên quan đến hai đoàn tàu cao tốc xảy ra tại miền nam Tây Ban Nha tối 18/1 (giờ địa phương).

Theo Adif , vụ việc xảy ra gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba. Đoàn tàu hoạt động buổi tối trên tuyến Málaga - Madrid bị trật bánh, sau đó va chạm với một đoàn tàu khác đang chạy theo hướng ngược lại đến Madrid - Huelva, thành phố thuộc khu vực miền Nam Tây Ban Nha. Cú va chạm mạnh khiến cả hai cùng trật bánh khỏi đường ray.

The Guardian dẫn nguồn tin giới chức Tây Ban Nha cho biết vụ tai nạn đã khiến 21 người thiệt mạng. Còn theo Đài Truyền hình Quốc gia, khoảng 100 người bị thương, trong đó có 25 trường hợp nguy kịch. Sau sự cố, một số hành khách vẫn bị mắc kẹt trong các toa tàu.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi các đoàn tàu gặp nạn. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp vùng Andalusia cho biết chỉ vài phút sau tai nạn, họ đã nhận được hàng loạt cuộc gọi báo có người bị thương và mắc kẹt. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều toa tàu bị lật nghiêng, thân tàu méo mó nghiêm trọng, trong khi lực lượng cứu hỏa và y tế khẩn trương tiếp cận hiện trường để cứu nạn.

Chia sẻ với Đài Truyền hình Quốc gia RTVE, một nhân chứng cho biết một toa tàu bị lật hoàn toàn, cú va chạm mạnh đến mức “giống như một trận động đất”.

Một phóng viên của Đài Phát thanh Quốc gia RNE có mặt trên một trong hai đoàn tàu gặp nạn cho hay, hành khách đã phải dùng búa khẩn cấp đập vỡ kính để thoát ra ngoài. Nhiều người rơi vào hoảng loạn khi toàn bộ hệ thống điện trên tàu bị ngắt, khiến các toa chìm trong bóng tối.

Một đoạn video trên mạng xã hội X ghi lại hình ảnh nhân viên tàu mặc áo phản quang trấn an hành khách, yêu cầu họ ở yên tại chỗ, đồng thời kêu gọi những người có kiến thức sơ cứu hỗ trợ các hành khách khác. Nhân viên này cũng nhắc mọi người tiết kiệm pin điện thoại để sử dụng đèn pin khi sơ tán.

Hành khách tập trung tại ga do các chuyến tàu bị hủy bỏ sau vụ tai nạn. (Nguồn: CNA)

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang theo dõi sát sao tình hình vụ việc. Chủ tịch vùng Madrid, bà Isabel Díaz Ayuso, khẳng định các bệnh viện trong khu vực sẵn sàng hỗ trợ vùng Andalusia khi cần thiết.

Công ty đường sắt tư nhân Iryo, đơn vị khai thác tuyến Málaga - Madrid, chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Trong khi đó, nhà khai thác đường sắt Adif của Tây Ban Nha quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động đường sắt giữa Madrid và vùng Andalusia để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Năm 2013, một trong những thảm họa đường sắt thảm khốc nhất lịch sử Tây Ban Nha diễn ra khi đoàn tàu cao tốc trên tuyến Madrid - Galicia trật bánh, khiến 79 người thiệt mạng và 179 người khác bị thương.