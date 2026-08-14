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Hai sà lan 80 mét sắp bị đánh chìm, giải quyết tình thế khẩn cấp tại một quốc gia châu Âu

Anh Dũng
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Đây là phương án khẩn cấp nhằm nâng mực nước tại khu vực nhà máy điện hạt nhân.

Hai sà lan 80 mét sắp bị đánh chìm, giải quyết tình thế khẩn cấp tại một quốc gia châu Âu - Ảnh 1.

Hungary đang chuẩn bị đánh chìm 2 sà lan dài 80 m xuống sông Danube. Đây là phương án khẩn cấp nhằm nâng mực nước tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Paks. Mực nước sông giảm xuống mức thấp kỷ lục có nguy cơ kéo dài cuộc khủng hoảng năng lượng tại nước này.

Thủ tướng Péter Magyar cho biết 2 sà lan sẽ được đưa tới Paks. Các sà lan có thể được xoay ngang sông, cố định và đánh chìm có kiểm soát nếu mực nước tiếp tục giảm xuống mức nguy hiểm. Sà lan đầu tiên dự kiến đến vào tối 13/8. Chiếc thứ hai sẽ đến vào ngày 14/8. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 15/8.

Theo chính phủ Hungary, biện pháp tạm thời này có thể nâng mực nước tại cửa lấy nước làm mát của nhà máy lên khoảng 20 cm.

Biện pháp trên nhằm tạo thêm thời gian cho một dự án quy mô lớn hơn. Chính phủ Hungary đã yêu cầu xây dựng một đập cố định dưới lòng sông, nằm giữa Nhà máy điện hạt nhân Paks và khu vực Dunaszentbenedek ở bờ đối diện.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ làm chậm dòng chảy và giữ nước ở thượng nguồn. Mực nước gần Paks có thể tăng tới 1 m.

Thủ tướng Magyar ước tính toàn bộ biện pháp can thiệp tiêu tốn khoảng 6 tỷ forint Hungary (HUF), tương đương khoảng 19 triệu USD. Con số này thấp hơn nhiều so với mức thiệt hại kinh tế ít nhất 50 tỷ HUF mỗi tháng nếu nhà máy điện hạt nhân Paks không thể vận hành.

Hệ thống điện của Hungary chịu áp lực trong gần hai tuần qua. Một đợt nắng nóng kéo dài đã khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8.

Nhà máy Paks, vốn cung cấp gần một nửa sản lượng điện của Hungary, buộc phải giảm công suất xuống khoảng 10% so với công suất 2.000 MW tại thời điểm nghiêm trọng nhất.

Hungary phải tăng nhập khẩu điện và sản xuất điện dự trữ. Hàng trăm doanh nghiệp và hộ gia đình cũng tự nguyện giảm nhu cầu sử dụng điện khoảng 600-700 MW trong các khung giờ cao điểm buổi tối.

Mưa tại khu vực thượng nguồn ở Áo vào cuối tuần đã giúp tình hình tạm thời cải thiện. Mực nước tăng cho phép Paks bắt đầu khởi động lại tổ máy thứ hai vào ngày 10/8. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Mực nước tại trạm đo chính thức của Paks hiện ở mức -112 cm và đang tiếp tục giảm.

Theo Hungarian Conservative

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Tags

Hungary

sông Danube

sà lan

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