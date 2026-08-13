Cảnh tượng lạ trên biển: Tàu chở dầu Nga đang dựng 'lồng sắt' như xe tăng

Các tàu chở dầu và cảng xuất khẩu của Nga đang được phủ lưới, dựng khung kim loại và gia cố bằng bồn nước nhằm đối phó với các cuộc tấn công ngày càng dồn dập của Ukraine.

Tàu chở dầu Caruzo có boong được phủ lưới và các thùng chứa nước lớn treo dọc theo thân tàu.

Hình ảnh mới nhất cho thấy tàu dầu Caruzo, 28 năm tuổi và đang nằm trong danh sách trừng phạt của EU và Anh, rời Biển Đen qua eo Bosphorus hôm 11/8 với lưới chống drone phủ quanh khu vực buồng lái. Trên nóc tàu còn có khung kim loại, trong khi 2 bên mạn treo các bồn nước xếp chồng, được cho là nhằm giảm tác động của vụ nổ nếu bị tấn công.

Theo nhà phân tích hàng hải Yoruk Isik, người ghi lại hình ảnh này, các biện pháp phòng thủ trên tàu trông thô sơ nhưng phản ánh mức độ lo ngại thực sự của các thủy thủ và chủ tàu. Ông ví cảnh tượng đó như trong phim hậu tận thế, khi một tàu chở dầu thương mại phải tự biến mình thành phương tiện bọc giáp để vượt qua vùng biển nguy hiểm.

Caruzo không phải trường hợp duy nhất. Một tàu dầu khác cũng bị trừng phạt là Rizvel được ghi nhận di chuyển ở biển Marmara, phía nam Istanbul, với nhiều lớp lưới bao phủ.

Đây là dấu hiệu cho thấy các tàu liên quan tới dòng chảy dầu Nga đang bắt đầu áp dụng những biện pháp bảo vệ vốn trước đây chủ yếu xuất hiện trên chiến trường mặt đất.

Trong cuộc xung đột với Ukraine, lưới và khung kim loại chống drone đã trở nên quen thuộc với xe tăng, xe bọc thép và xe tải quân sự. Chúng tạo một khoảng cách giữa đầu đạn và mục tiêu, buộc drone phát nổ sớm hoặc làm giảm sức công phá trực tiếp.

Tuy nhiên, việc áp dụng cách này cho tàu dầu thương mại trên biển là hiện tượng mới, phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại.

Các sà lan (góc dưới bên trái) được sử dụng để chặn lối vào cảng quân sự Novorossiysk của Nga ở phía nam trên Biển Đen.

2 tháng qua, Ukraine mở rộng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào tàu Nga tại Biển Đen và biển Azov. Mục tiêu của Kyiv là cắt giảm dòng chảy dầu mỏ, nguồn thu quan trọng giúp Moscow duy trì chiến sự.

Sau nhiều tháng tập trung vào nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu, Ukraine nay nhắm sâu hơn vào vận tải biển và hạ tầng xuất khẩu.

Sức ép này khiến khu vực Biển Đen trở thành tuyến hàng hải ngày càng rủi ro. Đây vốn là hành lang quan trọng cho dầu Nga, đồng thời cũng là tuyến xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Khi các cuộc tấn công lan tới tàu thương mại và cảng biển, chi phí vận tải lập tức tăng. Nhiều chủ tàu chọn đứng ngoài quan sát thay vì nhận thêm rủi ro, trong khi bảo hiểm cho các chuyến hàng qua khu vực bị hạn chế hoặc tăng giá mạnh.

Cảng Novorossiysk, một trong những đầu mối dầu mỏ quan trọng nhất của Nga trên Biển Đen, cũng được gia cố dày đặc. Ảnh vệ tinh và hình ảnh nguồn mở cho thấy lưới, rào chắn, phao nổi và sà lan được đặt quanh khu vực căn cứ hải quân và cửa cảng.

Một số biện pháp bảo vệ đã được duy trì từ tháng 3/2024, sau khi Ukraine nhiều lần sử dụng drone biển tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga.

Tuy nhiên, các lớp phòng thủ này không bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/8 tuyên bố lực lượng nước này đã thực hiện một “chiến dịch độc đáo” nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk, sử dụng tên lửa chống hạm, drone bay phản lực và drone biển.

Theo ông, các mục tiêu bị đánh trúng gồm tàu Nga, trận địa phòng không, cầu cảng và hạ tầng cảng biển. Những tuyên bố này chưa được xác minh độc lập đầy đủ.

Các video xuất hiện sau đó cho thấy phòng không Nga khai hỏa dữ dội trong đêm, khi nhiều drone bay về phía thành phố cảng. Dù mức độ thiệt hại còn chưa rõ, hình ảnh này củng cố nhận định rằng Novorossiysk không còn là vùng hậu phương an toàn như trước.

Tình hình căng thẳng đến mức Washington cũng phải lên tiếng. Theo truyền thông quốc tế, Phó tổng thống Mỹ JD Vance tháng trước đã đề nghị Kyiv dừng các cuộc tấn công gần cảng Novorossiysk và khu vực Liên danh Đường ống Caspian, nhằm bảo vệ lợi ích của các tập đoàn dầu khí Mỹ và tránh gây thêm biến động cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo FT﻿