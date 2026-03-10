Hải quân Pháp sẽ 'mở thông' eo biển Hormuz?

.t1 { text-align: justify; }

Hãng thông tấn France 24 đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu về việc sắp tham gia sứ mệnh quốc phòng tại khu vực eo biển Hormuz trong chuyến thăm Síp.

Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên điều lực lượng hải quân đến Síp sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

"Việc bảo vệ Síp rõ ràng là vấn đề quan trọng nhất đối với đất nước của các bạn, không chỉ riêng đối với quốc gia láng giềng - đối tác và người bạn của các bạn - Hy Lạp, mà còn đối với Pháp, và cùng với đó là toàn bộ Liên minh châu Âu", Tổng thống Macron nói.

Theo người đứng đầu nhà nước Pháp, mục tiêu của nhiệm vụ sắp tới là đảm bảo an ninh và ổn định hàng hải trong khu vực eo biển Hormuz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẵn sàng điều Hải quân nước này tới eo biển Hormuz để duy trì quyền tự do hàng hải.

Eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược đối với thị trường năng lượng toàn cầu, khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu của thế giới đi qua tuyến đường nói trên.

Điều này khiến hành lang hàng hải Hormuz trở thành một trong "yết hầu giao thông" quan trọng nhất trong thương mại năng lượng quốc tế.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã khiến hoạt động vận chuyển dầu khí bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz gần như tê liệt.

Iran sở hữu một kho vũ khí đáng kể gồm tên lửa, thủy lôi và máy bay không người lái có thể được sử dụng để tấn công tàu thuyền quốc tế.

Đầu tháng 3, Iran lần đầu tiên sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tấn công một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Kuwait.

Với tình hình hiện tại, ngay cả việc khôi phục một phần hoạt động vận tải bằng tàu chở dầu cũng có thể mất nhiều thời gian, bởi các công ty thường hoạt động rất thận trọng trong các khu vực đang xảy ra xung đột quân sự.

Theo France 24



