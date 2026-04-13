Hải quân Mỹ mới đây đã chính thức thông báo kế hoạch loại biên tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles mang tên USS Boise (SSN 764).

Theo Đô đốc Daryl Caudle - Tham mưu trưởng Hải quân, quyết định này được đưa ra sau khi phân tích kỹ lưỡng, tuy khó khăn nhưng cần thiết. Đây cũng là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm tối ưu hóa thành phần hạm đội của đất nước.

Ông Caudle nhấn mạnh, đây là một bước đi chiến lược cho phép phân bổ lại các chuyên gia có trình độ cao cho những dự án khác, cụ thể là dồn lực cho tàu ngầm lớp Virginia và Columbia thế hệ mới, cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn bộ hạm đội.

Tàu ngầm USS Boise (SSN 764) đã bị loại biên sau thời gian dài sửa chữa không mang lại kết quả.

Hải quân Hoa Kỳ nhấn mạnh, hiện nay họ đang thay đổi cách tiếp cận và điều này bao gồm đảm bảo tất cả nguồn lực được hướng đến mục tiêu đó là tăng cường tối đa khả năng sẵn sàng chiến đấu, để hạm đội đủ sức đối phó với những thách thức trong tương lai.

Đồng thời tin tức này cũng khá thú vị, bởi tàu ngầm USS Boise (SSN 764) đã không ra khơi trong nhiều năm. Nó nằm cảng kể từ chuyến triển khai cuối cùng vào tháng 1/2015, tức là hơn 11 năm trước. Sau đó các quan chức Mỹ nhận ra rằng nó không thể hoạt động được nữa.

Mặc dù đã có kế hoạch bảo dưỡng tàu ngầm USS Boise vào năm 2019 tại một xưởng đóng tàu tư nhân, nhưng mãi đến năm 2021 nó mới được đưa vào ụ khô.

Thời gian dự kiến cho công việc là 2 năm, tuy nhiên mọi thứ diễn ra rất chậm chạp và hợp đồng chính thức về việc phục hồi tàu chỉ được ký kết vào năm 2024, tiến độ hoàn thành là năm 2029 và sau đó tàu ngầm hạt nhân này sẽ được đưa trở lại hoạt động.

Quyết định loại bỏ chiếc tàu ngầm này cuối cùng được đưa ra rất muộn, nhưng đó là điều đúng đắn. Trong suốt thời gian đó, chỉ khoảng 25% công việc theo kế hoạch được hoàn thành và "khoản đầu tư" của Lầu Năm Góc vào việc sửa chữa lên tới 800 triệu USD, trong khi tổng chi phí ước tính của toàn bộ dự án lên tới 3 tỷ USD.

Tàu ngầm hạt nhân USS Boise đã trải qua 1/3 thời gian hoạt động trong tình trạng sửa chữa/không vận hành - hợp đồng đóng chiến hạm trên được ký kết năm 1987, lễ đặt ky diễn ra một năm sau đó. Con tàu được hạ thủy năm 1991 và đưa vào biên chế năm 1992.