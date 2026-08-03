Hải quân Mỹ thiết lập kỷ lục khi đặt mua cùng lúc 14 tàu ngầm hạt nhân

Sức mạnh lực lượng tác chiến dưới nước của Hải quân Mỹ sẽ gia tăng vượt trội trong thời gian tới.

Hải quân Mỹ (USN) đã phân bổ khoản ngân sách kỷ lục 76,6 tỷ USD để đặt mua 5 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia (phiên bản II) và 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia (phiên bản VI). Đây là một trong những dự án mua sắm tàu chiến lớn nhất trong lịch sử.

Bộ chỉ huy Hải quân Mỹ giải thích: "Những khoản đầu tư này sẽ củng cố ưu thế dưới biển lâu dài của USN trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng với Trung Quốc và Nga".

Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để củng cố mạng lưới nhà cung cấp và tài trợ cho việc hiện đại hóa quy mô lớn cơ sở hạ tầng đóng tàu, nhằm mục đích tăng năng lực sản xuất và cải thiện tiến độ cho cả hai chương trình đóng tàu ngầm tương lai.

Hải quân Mỹ sẽ mở rộng hạm đội tàu ngầm hạt nhân.

Virginia là tàu chiến dưới nước chủ lực của Hải quân Mỹ, kết hợp công nghệ tàng hình tiên tiến, khả năng hoạt động liên tục và năng lực chiến đấu được thiết kế tối ưu cho tác chiến chống ngầm (ASW) cũng như các mục tiêu trên đất liền bằng tên lửa Tomahawk.

Công ty đóng tàu Newport News Shipbuilding và General Dynamics Electric Boat đã cùng nhau bàn giao 26 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia cho Hải quân Mỹ.

USN vẫn chưa tiết lộ cấu hình chi tiết của Block VI. Các phiên bản nâng cấp trước đó bao gồm hệ thống sonar cải tiến, khả năng quản lý tác chiến mở rộng, giảm thiểu dấu hiệu âm thanh và bổ sung module tải trọng VPM, giúp tăng đáng kể lượng vũ khí và phương tiện đặc biệt khác.

Cấu hình Block VI dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tàng hình, tăng độ nhạy của cảm biến và cho phép sử dụng nhiều loại vũ khí tiên tiến (bao gồm cả vũ khí siêu thanh) và hệ thống không người lái.

Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo liên lục địa lớp Columbia là ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ. Chúng sẽ thay thế hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, vốn chịu trách nhiệm về thành phần răn đe hạt nhân trên biển.

Mỗi tàu ngầm lớp Columbia mang theo 16 tên lửa đạn đạo phóng Trident II D5LE và sẽ trang bị hệ thống động cơ điện tiên tiến, được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn. Thời hạn phục vụ dự kiến của chúng lên tới hơn 40 năm.

Tàu ngầm dẫn đầu - chiếc Columbia hiện đã hoàn thành khoảng 65%. Do sự chậm trễ trong việc giao hàng turbine khí và các bộ phận khác, lịch trình bàn giao ban đầu vào năm 2027 đã được điều chỉnh. Dự kiến con tàu sẽ chính thức vào biên chế Hải quân Mỹ từ cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029.