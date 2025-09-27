Hải quân Mỹ bất ngờ phóng loạt Trident II D5 ngoài khơi Florida

Một tên lửa Trident II D5 Life Extension không vũ trang được phóng từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio ngoài khơi bờ biển Florida trong một sự kiện thử nghiệm được lên kế hoạch từ ngày 17-21/9. (Hải quân Hoa Kỳ)

Hải quân Mỹ đã thực hiện 4 vụ thử tên lửa theo kế hoạch đối với một hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân ngoài khơi bờ biển Florida vào tuần trước, theo thông cáo của cơ quan này.

Chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân (Strategic Systems Programs) đã tiến hành các chuyến bay thử tên lửa Trident II D5 Life Extension không mang đầu đạn từ một tàu ngầm lớp Ohio trong khoảng từ ngày 17 đến 21/9, nằm trong một sự kiện theo kế hoạch nhằm kiểm tra độ tin cậy của hệ thống.

“Các vụ thử tên lửa không được tiến hành nhằm ứng phó với bất kỳ sự kiện thế giới đang diễn ra nào,” theo thông cáo của Hải quân.

Một trong các lần phóng mới đây có thể quan sát được từ Puerto Rico, làm sáng bầu trời đêm trong những bức ảnh do Hải quân công bố.

Sự kiện theo kế hoạch này đánh dấu chuyến bay thử thành công thứ 197 của hệ thống vũ khí chiến lược Trident II D5.

Theo thông cáo, các tên lửa được phóng từ tàu ngầm đang lặn và rơi xuống Đại Tây Dương. Các lực lượng hàng không được thông báo đây là vùng cấm bay và các tàu thuyền được yêu cầu tránh khu vực thử.

Tên lửa D5 được phát triển trong những năm 1980 và đã được “làm mới kéo dài tuổi thọ” năm 2017 nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động của chúng tới những năm 2040.

“Hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của quốc gia chúng ta đã là một thành phần quan trọng của an ninh quốc gia từ những năm 1960, và những vụ phóng này tiếp tục chứng tỏ tính khả tín và độ tin cậy của năng lực răn đe chiến lược của chúng ta,” Phó đô đốc Johnny R. Wolfe, Giám đốc Chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân, nói.

Mặc dù có 14 tàu ngầm lớp Ohio có khả năng mang tên lửa Trident II D5, hiện chưa rõ tàu nào đã phóng trong đợt thử này.

Trident II D5 có tầm bắn tối thiểu 2.000 km và tối đa 12.000 km, theo Dự án Phòng thủ Tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies — CSIS).

Tên lửa có thể được trang bị đầu đạn W76 với sức nổ 100 kiloton hoặc W88 với sức nổ 475 kiloton, và có thể mang tải trọng tới 2.800 kg.

Tên lửa này được triển khai bởi cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trên tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio (Mỹ) và lớp Vanguard (Anh). Đây là tên lửa phóng từ tàu ngầm đầu tiên của Mỹ có khả năng tiêu diệt mục tiêu kiên cố.