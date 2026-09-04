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Hải quân Đức tấn công cực mạnh nhờ tên lửa đạn đạo LORA của Israel

Bạch Dương
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 Hải quân Đức đã hoàn thành đầy đủ cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo LORA do Israel sản xuất.

Hải quân Đức thử nghiệm thành công tên lửa LORA của Israel trong năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin này được công ty sản xuất IAI đưa ra trong thông cáo báo chí của mình. Theo đó, 2 tên lửa được phóng từ một tàu chiến Đức trang bị module chỉ huy và 2 bệ phóng.

Trong các cuộc thử nghiệm, cả 2 tên lửa đều đạt được quỹ đạo dự định, bay đến mục tiêu và bắn trúng đích với độ lệch nhỏ.

Bài kiểm tra diễn ra trong khuôn khổ chương trình Thử nghiệm Vận hành (OPEX), một phần của chiến lược phát triển hải quân mang tên "Marine 2035 and Beyond".

Thanh tra Hải quân Đức, Phó Đô đốc Jan Christian Kack đánh giá cuộc thử nghiệm là thành công. Nếu Đức quyết định mua sắm quy mô lớn, LORA sẽ là tên lửa đạn đạo đầu tiên được đưa vào biên chế Quân đội Đức trong nhiều năm qua.

Sau Thế chiến II, Cộng hòa Liên bang Đức có một số loại tên lửa đạn đạo trong thành phần tác chiến, bao gồm: MGM-31 Pershing, MGM-31C Pershing II và MGM-52 Lance. Nếu xét đến kho vũ khí của Cộng hòa Dân chủ Đức thì còn bao gồm 9K72 Elbrus.

Cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo LORA được thực hiện bởi Hải quân Đức.

LORA (Hệ thống vũ khí pháo tầm xa) là một loại tên lửa đạn đạo được thiết kế để tấn công các mục tiêu quan trọng ở khoảng cách khá xa. Tổ hợp này có thể được sử dụng cả trên các nền tảng di động đất liền và trên tàu trong cấu hình LORA hải quân.

Tên lửa LORA có khối lượng khoảng 1.600kg, chiều dài 5,2m và đường kính 624mm. Tùy thuộc vào cấu hình, tầm bắn được công bố là từ 90 đến 430km. LORA được phát triển bởi Tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI).

Theo ghi nhận, các cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa diễn ra vào năm 2003, sau đó là những lần phóng kiểm tra vào năm 2004 và 2006. LORA được cho là đã đi vào hoạt động trong Quân đội Israel từ năm 2007.

Một hướng phát triển riêng biệt của LORA là phiên bản hải quân, được thiết kế để phóng từ tàu chiến. Năm 2017, IAI đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa từ một bệ phóng nổi, và đến năm 2020, 2 vụ phóng khác đã được thực hiện trong các cuộc thử nghiệm ở tầm bắn 90 và 400km.

Theo Militarnyi
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Tags

Hải quân Đức

LORA

Israel

IAI

quân đội Đức

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