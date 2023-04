Hải Phòng tìm nhà đầu tư cho 13 toà chung cư nhà ở xã hội

Dự án có quy mô 22,5 ha gồm 13 tòa chung cư cao 9 tầng với tổng số khoảng 2.347 căn nhà ở xã hội; 1 toà chung cư thương mại cao 10 tầng với 138 căn; 117 căn nhà liền kề cao 5 tầng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 10 năm, tiến độ xây dựng và đưa vào khai thác là 3 năm kể từ ngày có quyết định giao đất. Về hiện trạng, một phần khu đất thực hiện dự án vẫn chưa giải phóng mặt bằng. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 3.268 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 37 tỷ đồng.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng đã ra thông báo mời nhà đầu tư Khu nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 444 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh trên diện tích 4.687 m2, gồm 41 căn nhà ở thương mại dạng liên kế, quy mô dân số khoảng 164 người. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 125 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 20 tỷ đồng.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cũng thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện 3 dự án phát triển khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị.

3 dự án được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hải Phòng gia hạn thời gian đăng ký thực hiện gồm: Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị (KĐT) mới khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy, Dự án xây dựng KĐT Hoàng Xá (thị trấn An Lão, huyện An Lão) và Dự án KĐT mới và chỉnh trang đô thị tại phường Đồng Hòa (quận Kiến An) được gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đối với các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án.

Tất cả các dự án được gia hạn thời gian đăng ký thực hiện đối với các nhà đầu tư đến ngày 5/5.