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Hải Phòng: Người phụ nữ 69 tuổi đâm hàng xóm tử vong rồi tự tử, danh tính nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sự việc xảy ra sáng ngày 16/9 tại nhà của nạn nhân ở thôn Quang Phục, xã Tiên Minh, TP Hải Phòng.

Chiều 16/9, mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ án mạng xảy ra tại thôn Quang Phục, xã Tiên Minh, TP Hải Phòng. Theo chia sẻ, sự việc mâu thuẫn xảy ra giữa 2 người phụ nữ lớn tuổi khiến 1 người không qua khỏi.

Chia sẻ trên báo Lao Động, lãnh đạo xã Tiên Minh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Hải Phòng: Người phụ nữ 69 tuổi đâm hàng xóm tử vong rồi tự tử, danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 16/9, bà Trần Thị Th. (SN 1957, trú thôn Quang Phục) đang dùng dao đâm 3 nhát vào vùng ngực của bà Quách Thị Nh. (SN 1958, ở cùng thôn) khiến bà Nh. tử vong tại chỗ. Tiếp đó, bà Th. dùng dao tự đâm vào bụng tự sát nhưng không chết, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sự việc xảy ra tại nhà bà Nh.

Báo VnExpress thông tin thêm, Công an xã Tiên Minh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân án mạng.

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Tags

án mạng

Hải Phòng

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