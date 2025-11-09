Hải Phòng chi khoảng 11.000 tỷ đồng thu hồi đất của hơn 6.000 dân để triển khai dự án 8 tỷ USD đi qua 6 tỉnh, thành

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng dài 89,8 km và 2 tuyến nhánh dài 20,57 km đi qua 23 xã, phường, đặc khu thành phố. Dự án có 6 ga hỗn hợp và 3 trạm tác nghiệp kỹ thuật.

Để thực hiện dự án cần giải phóng mặt bằng hơn 624 ha, trong đó khu vực phía tây thành phố hơn 218 ha và khu vực phía đông hơn 405 ha. Tổng số hộ dân phải thu hồi đất thực hiện dự án là 6.096 hộ. Kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 11.218 tỷ đồng.

Bản đồ hướng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua Hải Phòng.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thành phố chủ động đóng góp kinh phí khoảng 11.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện dự án đoạn qua khu vực phía đông thành phố.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương nơi dự án đi qua tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra tại Kế hoạch 211/KH-UBND về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đoạn qua địa bàn thành phố chưa bảo đảm tiến độ (chậm khoảng 1 tháng).

Đến ngày 6/11, có 6/23 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành việc kiểm đếm tài sản gắn liền với đất; 17/23 xã, phường đang thực hiện kiểm đếm tài sản gắn liền với đất. Thành phố thực hiện 14 dự án xây dựng khu tái định cư tại các xã, phường.

Thành phố đã phê duyệt 12/14 dự án tái định cư, đã khởi công 1 dự án tái định cư tại Dương Kinh. Đồng thời rà soát vị trí khởi công dự án vào ngày 19/12/2025, dự kiến khởi công dự án thành phần 1 - Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga tại khu vực đường bộ kết nối ga Hải Dương Nam.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu cần tập trung hơn nữa về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, các địa phương bám sát kế hoạch của UBND thành phố để xây dựng kế hoạch của địa phương, từ đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm trong năm 2025 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án, theo Báo Hải Phòng đưa tin.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính bố trí đầy đủ kinh phí để địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cũng như việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư.

Liên quan đến triển khai xây dựng khu tái định cư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng khẩn trương lập và thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 để làm cơ sở các địa phương phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng.