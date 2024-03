Công an quận Hải An (Hải Phòng) phát hiện Phạm Thành Dương (SN 1986, ở số 425 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội như “Tránh chốt áo vàng Hải Phòng", "Lục Vân Tiên" để đăng tải bài viết, hình ảnh hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng công an, nhất là CSGT.

Ngoài ra, Dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT để ghi hình, gây khó khăn.

Nghiêm trọng hơn, Dương đã có hành vi đe dọa cán bộ CSGT đòi tiền “bồi dưỡng", nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng CSGT.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Thành Dương về tội cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên được Viện KSND quận Hải An phê chuẩn.

Bị can Phạm Thành Dương tại cơ quan công an quận Hải An.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và cán bộ làm công tác tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính các cấp nếu có cá nhân gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đề nghị gặp gỡ, yêu cầu đưa tiền để gỡ bài trên mạng xã hội hoặc rút đơn tố cáo...thì cần cảnh giác, đồng thời bảo cho cơ quan công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Công an TP Hải Phòng cũng khuyến cáo người dân tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính quyền trong sạch theo đúng quy định của pháp luật, nhất là luật khiếu nại, tố cáo; không lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận gây rối trật tự, can thiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước.

Khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng lên không gian mạng gây mất an ninh trật tự.