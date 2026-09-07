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Hai người đàn ông tử vong trong vườn dừa, chi tiết từ hàng rào B40 khiến cả nhà bàng hoàng

Nam An
|

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 người đàn ông tử vong trong vườn dừa ở Đồng Tháp.

Ngày 7/9, Công an xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân hai anh em ruột tử vong trong vườn dừa.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 5/9/2026, ông N. V. C., sinh năm 1958, ngụ xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp đi tưới dừa tại vườn gần nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, em ruột ông C. là ông N.V.L., sinh năm 1963, ngụ cùng xã cũng đến vườn dừa gần đó để tưới nước. Hai khu vườn của ông C. và ông L. được ngăn cách bằng hàng rào lưới B40.

Khoảng 14h30 cùng ngày, cháu nội ông C. (11 tuổi) ra vườn tìm ông. Khi chạm vào hàng rào B40 đã bị điện giật nên chạy về nhà báo mẹ.

Người nhà ông C. nhanh chóng ra vườn tìm và phát hiện ông nằm sát hàng rào nên hô hoán, đồng thời ngắt cầu dao điện của mô tưa bơm nước. Sau đó, mọi người tiếp tục tìm và phát hiện ông L. nằm sát hàng rào, cách vị trí ông C. khoảng 15m. Biết hai ông đã tử vong nên người nhà thông báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Tịnh An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.

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Đồng Tháp

điện giật

Công an tỉnh Đồng Tháp

vườn dừa

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