Hai người con của Phó chủ tịch VPBank mua xong 40 triệu cổ phiếu, giá trị 1.400 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa công bố cáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Bùi Hải Ngân, con gái của ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch VPBank đã mua vào 20 triệu cổ phiếu VPB trong khoảng thời gian 25/8 - 27/8, hoàn thành 100% lượng đăng ký.

Trước đó, một người con gái khác của ông Bùi Hải Quân là Bùi Cẩm Thi cũng đã mua vào 20 triệu cổ phiếu trong cùng thời gian trên.

Như vậy, hai người con gái của Phó chủ tịch VPBank hiện đều sở hữu 20 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,25% vốn điều lệ ngân hàng. Ước tính theo giá thị trường, số cổ phiếu mỗi người sở hữu có giá trị khoảng 700 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân nắm giữ gần 156,3 triệu cổ phiếu VPBank, tương đương giá trị hơn 5.400 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VPB đóng cửa phiên giao dịch 29/8 ở mức 35.000 đồng. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, cổ phiếu này đã tăng tổng cộng hơn 89% và mã ngân hàng có tỷ suất sinh lời tốt nhất trong thời gian trên.

Về kết quả kinh doanh của VPBank, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng trong nửa đầu năm đạt 11.229 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ.

Kết thúc nửa đầu năm 2025, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất với con số hợp nhất vượt 1,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân hàng riêng lẻ cũng tiến sát 1,05 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt hơn 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và 30,3% so với cùng kỳ.