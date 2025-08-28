Siêu quần thể du lịch sinh thái và đô thị 52.000 tỷ vừa được Sun Group công bố có gì hay?

Phối cảnh thiết kế Tổ hợp cụm công trình khách sạn, nghỉ dưỡng thuộc Khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group, doanh nghiệp này đã khởi công tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Bà Nà. Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ trải rộng trên địa bàn hai xã Bà Nà, xã Hòa Vang với quy mô 806 ha, tổng mức đầu tư lên đến 52.000 tỷ đồng , bao gồm: Khu du lịch sinh thái và đô thị Suối Mơ ở chân núi Bà Nà và Khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà.



Trong đó, Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ tại chân núi sẽ được kiến tạo với các phân khu đặc trưng gồm: Khu công viên giải trí (Công viên nước, khu cảm giác mạnh, khu trò chơi gia đình...); Khu công viên giải trí công nghệ cao (Khu trò chơi phiêu lưu trong vũ trụ - rạp 5D, khu khám phá thế giới tương lai, Khu game VR-thực tế ảo...).

Siêu quần thể Bà Nà – điểm nhấn mới trong bức tranh phát triển du lịch Đà Nẵng

Khi được hình thành, khu công viên giải trí này sẽ là "trái tim của đô thị", tạo nên một tâm điểm sôi động cả ngày lẫn đêm, nơi du khách và cư dân được thỏa mãn đủ mọi giác quan với đa dạng trải nghiệm từ vui chơi tới mua sắm, ẩm thực và lễ hội bốn mùa đẳng cấp.

Điểm nhấn của quần thể là khu đô thị với đa dạng các loại hình nhà ở, gắn kết với không gian mở ngập tràn cây xanh, vườn hoa, liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông phân khu, giao thông nội bộ và trục giao thông chính đô thị.

Trong đó, khu nhà ở thấp tầng được thiết kế với đa dạng các biệt thự, nhà ở liền kề theo phong cách kiến trúc hiện đại, hài hòa cảnh quan thiên nhiên. Cùng với đó là các loại hình biệt thự dọc theo triền núi, được thiết kế như tan hòa vào cảnh quan rừng núi.

Không gian nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp được kiến tạo trên đỉnh Bà Nà

Cùng trong quần thể này còn có Khu nghỉ dưỡng cao cấp và tổ hợp golf hiện đại có diện tích 294 ha, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và khác biệt giữa chốn thiên nhiên sơn thủy hữu tình với các villa cao cấp bao quanh tổ hợp sân golf 36 hố hiện đại...

Kết nối liền mạch với Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam được kiến tạo ngay trong quần thể, dự án sẽ tạo nên một đô thị biểu tượng có một không hai trên thế giới.

Tại khu vực đỉnh núi, với các hạng mục được triển khai ngay trong giai đoạn này là Tổ hợp công trình khách sạn, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng quy mô 2.500 phòng, tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm khu vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng, khu vườn chủ đề trong nhà, trung tâm hội nghị... có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tổ hợp được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp thế kỷ 16-17, đa dạng hơn các sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí cả ngày lẫn đêm, với các show diễn nghệ thuật đa phương tiện, khu vui chơi chủ đề độc đáo… từ đó góp phần gia tăng số lượng khách cũng như chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách đến Bà Nà nói riêng và Đà Nẵng nói chung.