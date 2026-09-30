HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai mẹ con tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải

Minh Khang
|

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến hai mẹ con tử vong.

Chiều 30/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại xã Ái Quốc khiến 2 mẹ con tử vong.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ TNGT khiến hai mẹ con nạn nhân tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h50 ngày 29/9, tại khu vực giao nhau giữa đường tỉnh 465 và đường số 4, Khu công nghiệp Tiền Hải, thuộc thôn Đông, xã Ái Quốc (Hưng Yên), xe tải biển kiểm soát 89H-156.16 do anh Nguyễn Văn Cường (SN 1966, trú tại thôn Huyền Sỹ, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Tiền Hải đi xã Đồng Châu.

Khi đến địa điểm trên, xe tải va chạm với xe máy biển kiểm soát 18F7-0784 do chị Vũ Thị H. (SN 1985, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chở theo con trai là cháu Phạm Vũ H. (SN 2016).

Vụ tai nạn khiến cháu H. tử vong tại chỗ, chị H. bị đa chấn thương và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Tuy nhiên, đến 21h30 cùng ngày, chị H. tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nữ sinh đợi cả tiếng dưới mưa, để lại thư xin lỗi cùng số điện thoại: Chủ xe đưa ra quyết định bất ngờ
Tags

Hưng Yên

Nguyễn Văn Cường

H.

tai nạn giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại