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Hai mẹ con mất tích bên bến nước ở Huế: Tìm thấy thi thể người mẹ

Nguyễn Vương
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Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Huế tìm thấy thi thể bà T., trước đó, thi thể người con trai của bà này được tìm thấy.

Sáng 18/6, ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế ) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bà T.T.T. (SN 1962), người mất tích bên bến nước ven sông gần nhà.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 200 m. Gia đình bà T. thuộc diện khó khăn tại địa phương. Sau khi tìm thấy nạn nhân, các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm từ đêm 17/6 đến trưa 18/6 mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân. (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế)

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 12h ngày 17/6, bà H.T.L. (trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) ghé thăm nhà bà T.T.T. (SN 1962) và con trai H.T.C. (SN 1983), trú cùng thôn, cùng mắc bệnh tâm thần.

Khi đến nơi, bà L. không thấy hai mẹ con ở nhà và tại khu vực bến nước phía sau nhà phát hiện 3 chiếc dép nhựa được xác định là của bà T. và ông C. để lại.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 22h50 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm và người dân phát hiện thi thể ông C.

Liên quan đến đuối nước , sáng 23/5, lãnh đạo UBND xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/5, em N.T.Q.N. (SN 2015) chạy xe máy điện chở theo N.Q.Q. (SN 2013) và N.T.H. (SN 2015, cùng trú thôn Minh Trung) đến khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm thôn Minh Khánh để tắm sông. Trong lúc tắm, cả 3 em không may bị cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng đông đảo người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm dọc khu vực xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 6h ngày 23/5, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em N.T.Q.N. tại khu vực xóm 2, thôn Minh Thành và em N.Q.Q. tại xóm 4, thôn Minh Khánh. Tầm 8h45 cùng ngày, thi thể em N.T.H. cũng được tìm thấy.

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