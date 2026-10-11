Hai ‘mảnh đất’ quan trọng nhất với ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Đây là hai nơi có ý nghĩa quan trọng trong hành trình phát triển của Trung Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên Legend (Ảnh: Tô Thanh Tân)

Trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê Trung Nguyên, sự nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ gắn liền với nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, nếu xét về tính chất bước ngoặt và mức độ ảnh hưởng đến từng giai đoạn lập nghiệp, Đắk Lắk và TP.HCM là hai vùng đất mang ý nghĩa quan trọng nhất.

Một nơi là cội nguồn khởi phát, nơi ông bắt đầu những bước đi đầu tiên từ một lò rang xay nhỏ trên vùng đất Tây Nguyên; một nơi là thị trường trọng điểm, đóng vai trò bệ phóng đưa mô hình kinh doanh nhượng quyền lan rộng ra toàn quốc và tiến ra thế giới.

Việc nhìn lại câu chuyện giữa ông Vũ với hai địa phương này không chỉ giúp khắc họa rõ hơn con đường phát triển của một doanh nghiệp cà phê nội địa vươn tầm thế giới, mà còn thấy được vai trò kinh tế đặc thù của từng vùng đất trong bức tranh chung của Việt Nam.

Đắk Lắk - Nơi khởi đầu của thương hiệu Trung Nguyên

Đắk Lắk là mảnh đất gắn liền với tuổi thơ, quá trình trưởng thành và những ngày đầu lập nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Năm 1979, khi mới 8 tuổi, ông theo gia đình rời quê nhà Khánh Hòa lên vùng miền núi M'Drắk, Đắk Lắk sinh sống. Tại đây, ông gắn bó với những nương ngô, đàn lợn và vượt qua con đường mòn dài 15km từ nhà đến trường mỗi ngày.

Ông Vũ từng chia sẻ, bản thân mình luôn nghĩ về những người trồng cà phê, làm vườn lam lũ như bố mẹ. Biết cà phê rất có giá, nhưng bản thân ông không biết vì sao người trồng cà phê lại rất nghèo.

Từ trăn trở biến thành động lực, ngày 16/6/1996, tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - nơi sở hữu những hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng các cộng sự thành lập Cà phê Trung Nguyên.

Khởi đầu từ một lò rang cà phê rộng chỉ 2,8 m² với số vốn đầu tiên là chiếc xe đạp cọc cạch, ông đã bắt đầu hành trình bằng ý chí của tuổi trẻ và khát vọng đưa thương hiệu cà phê Việt vươn tầm quốc tế.

Đến nay, Đắk Lắk vẫn giữ vai trò là "đại bản doanh" nguyên liệu và không gian văn hóa cốt lõi của Trung Nguyên. Tại địa phương này, doanh nghiệp đã đầu tư nhiều công trình, dự án mang tính biểu tượng như Làng Cà phê Trung Nguyên, Bảo tàng Thế giới Cà phê hay Khu đô thị Thành phố Cà phê quy mô khoảng 45,45ha.

Vào tháng 6 năm nay, Trung Nguyên Legend đã chính thức khởi công Dự án Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend và động thổ Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên (2,5ha) tại Cụm công nghiệp Tân An 2, Đắk Lắk.

"Thủ phủ" cà phê Buôn Ma Thuột (Ảnh: VGP/MT)

Tỉnh Đắk Lắk thuộc vùng Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên hơn 18.000km², lớn thứ ba cả nước. Địa phương sở hữu diện tích đất nông nghiệp lớn với đất bazan màu mỡ, thích hợp cho cây công nghiệp chủ lực (cà phê, hồ tiêu, cao su, bơ, sầu riêng).

Buôn Ma Thuột được mệnh danh là “thủ phủ cà phê của Việt Nam”, chiếm khoảng 30% tổng diện tích cà phê cả nước, cung ứng hơn 550.000 tấn cà phê nhân mỗi năm. Đây là nguồn lực trực tiếp góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và giữ vị trí số một toàn cầu về sản xuất, xuất khẩu cà phê robusta.

Về tình hình kinh tế, năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,68%, đứng thứ 30 cả nước và đóng góp 1,16% vào mức tăng trưởng chung.

Xét trên lĩnh vực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 32.799 tỷ đồng, tăng 4,53%, đóng góp 22,67% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 21.029 tỷ đồng, tăng 9,19%, đóng góp 28,21%; khu vực dịch vụ đạt 44.291 tỷ đồng, tăng 7,48%, đóng góp 49,12% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế﻿.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP (theo giá so sánh 2020) của địa phương ước đạt 124.391 tỷ đồng, tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đà tăng trưởng chung, khu vực nông - lâm - thủy sản đóng góp 1,59 điểm %; khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp 2,05 điểm %; khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính khi đóng góp tới 4,18 điểm % vào tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.﻿

Thành phố Hồ Chí Minh - Bệ phóng đưa Trung Nguyên mở rộng toàn quốc và ra thế giới

Nếu Đắk Lắk là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu và đặt nền móng sản xuất, thì TP. HCM lại là thị trường quyết định tốc độ bứt phá thương mại của Trung Nguyên. Sau hai năm phát triển tại Tây Nguyên, vào tháng 8/1998, quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên tại TP.HCM chính thức được mở cửa.

Doanh nghiệp cho biết, việc thành lập quán cà phê đầu tiên tại TP. HCM là bước khởi đầu cho việc hình thành hệ thống quán Trung Nguyên tại các tỉnh thành Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Từ điểm tựa này, Trung Nguyên là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng mô hình nhượng quyền thương hiệu (franchise) tại Việt Nam.

Theo thông tin cập nhật trên website chính thức của doanh nghiệp, tính đến ngày 10/10, riêng tại thị trường TP.HCM, chuỗi Không gian Trung Nguyên Legend Cà phê đang vận hành 51 cửa hàng và chuỗi Trung Nguyên E-Coffee đã đạt mốc 161 cửa hàng đang hoạt động.

TP. HCM - đầu tàu kinh tế lớn của Việt Nam (Ảnh: Internet)

TP.HCM là đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam. Thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước và đóng góp cao nhất vào ngân sách quốc gia.

Trong năm 2025, GRDP của TP.HCM đạt mức tăng trưởng 7,53%, xếp thứ 21 cả nước và đóng góp tới 23,11% vào tổng mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.

Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 9,06%. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, mức tăng đạt 9,16%. Xét trên lĩnh vực, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,12%, đóng góp 0,7% vào mức tăng GRDP. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,18%, chiếm 35,8% và đóng góp 35,2% vào mức tăng chung.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính, với mức tăng 9,27%, chiếm 51,8% GRDP và đóng góp 53,6% vào tốc độ tăng chung của thành phố. Trong đó, 9 ngành dịch vụ trọng yếu đạt mức tăng 9,54%, chiếm 47,1% GRDP và đóng góp đến 49,6% vào tổng tăng trưởng kinh tế địa phương.