Gabriel Félix, influencer nổi tiếng tại Brazil với hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram, vừa qua đời ở tuổi 29 sau khi bất ngờ đổ bệnh trong lúc chơi bóng đá cùng bạn bè. Anh ra đi đột ngột, để lại vợ sắp cưới và cô con gái nhỏ mới 3 tuổi.

Theo truyền thông nước ngoài, Gabriel Félix qua đời ngày 19/11 tại Campinas, bang São Paulo, Brazil. Đại diện công ty quản lý Play9 xác nhận với The Latin Times rằng nam influencer (nhà sáng tạo nội dung) bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe trong buổi tụ tập chơi bóng cùng bạn bè.

Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu đã có mặt để hỗ trợ nhưng không thể cứu sống anh.

Sự ra đi đột ngột của Gabriel khiến gia đình, bạn bè và đông đảo người theo dõi bàng hoàng. Anh để lại vị hôn thê Isabelle Abreu, cũng là một influencer nổi tiếng, cùng cô con gái Amelie mới 3 tuổi.

Gabriel Félix

Sau khi Gabriel qua đời, Isabelle đăng tải thông báo trên Instagram, đồng thời xin mọi người cho gia đình thời gian để vượt qua nỗi đau mất mát.

"Tôi không biết phải bắt đầu những dòng này như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải viết về điều này. Đêm qua, Gabriel đã qua đời", cô viết.

Isabelle gọi Gabriel là tình yêu của đời mình, người bạn tâm giao mà cô luôn trân trọng. Cô cũng nhắc đến con gái Amelie như món quà đẹp đẽ nhất mà tình yêu của hai người để lại.

"Gabriel là tình yêu của đời tôi, là người bạn tâm giao của tôi. Tình yêu ấy lớn lao đến mức đã kết tinh thành Amelie, điều đẹp đẽ nhất trong câu chuyện của chúng tôi", Isabelle chia sẻ.

Cô đồng thời mong mọi người cầu nguyện cho gia đình, tôn trọng quyền riêng tư và không gây thêm áp lực trong thời điểm cả hai mẹ con đang phải đối diện với cú sốc quá lớn.

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra và cần thời gian, không gian riêng tư để trải qua nỗi đau này", cô viết. Đội ngũ Play9 và XSBEL Consulting cho biết cô cùng bé Amelie đang được hỗ trợ về y tế và tâm lý.

Theo thông báo, Isabelle sẽ tạm dừng công việc và hoạt động trên mạng xã hội trong khoảng thời gian cần thiết để ổn định tinh thần. Đơn vị quản lý cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã cầu nguyện, động viên và chia sẻ với gia đình.

Gabriel Félix xây dựng được lượng người theo dõi đông đảo nhờ những nội dung về thời trang vintage, chuyện nuôi dạy con cái và cuộc sống thường ngày bên Isabelle. Cả hai đều 29 tuổi và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội.

Tháng 7/2025, Gabriel cầu hôn Isabelle trong chuyến du lịch của hai người tới dãy Dolomites, miền Bắc Italy. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi từng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Vài ngày sau khi Gabriel qua đời, Isabelle tiếp tục đăng tải một bài viết tưởng nhớ vị hôn phu. Cô hứa sẽ gìn giữ những ký ức của con gái về người cha và chia sẻ với bé những bức thư mà hai người từng viết cho nhau.

"Buổi tiễn biệt anh thật đẹp. Anh được rất nhiều người yêu thương, Gabriel. Di sản của anh sẽ tiếp tục sống trong chúng em. Anh luôn nói rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, và giờ đây, tình yêu ấy đã chạm đến thiên đường", cô viết.

Bài đăng nhận được hàng nghìn lời chia buồn từ người hâm mộ và những nhà sáng tạo nội dung khác. Nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của Gabriel, đồng thời nhắc lại những khoảnh khắc thân thiết mà họ từng chứng kiến giữa hai người.

Influencer Maju Mendonca kể lại lần hợp tác với cặp đôi vào năm trước. Cô cho biết khi đó đã chứng kiến Isabelle luôn ở bên động viên Gabriel trong một buổi ghi hình.

"Sự gắn kết giữa hai bạn có thể nhìn thấy rõ ràng", Maju viết dưới bài đăng thông báo tin buồn.

Một người theo dõi khác là Rayssa Cajaiba cho biết cô đã đồng hành cùng cặp đôi trên mạng xã hội từ trước khi bé Amelie chào đời và gửi lời cầu nguyện, động viên Isabelle.

Ngay dưới bài đăng thông báo Gabriel qua đời, Isabelle tiếp tục để lại lời cầu xin sự động viên từ mọi người: "Tôi chỉ xin mọi người hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi đang suy sụp và tuyệt vọng".

Bình luận này nhận được hơn 623.000 lượt thích và khoảng 6.000 phản hồi. Tính đến ngày 27/11, tài khoản Instagram của Gabriel có hơn 3 triệu người theo dõi, trong khi Isabelle sở hữu hơn 9,1 triệu người theo dõi.

Nguồn: NTD