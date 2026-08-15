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Hai lần cầu xin của cố NSƯT Vũ Linh

Tùng Ninh
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"Tôi và Vũ Linh có giận nhau chuyện gì cũng chỉ 20 phút là cắt đi được, không để bụng" – nghệ sĩ Quốc Thanh nói.

Mới đây, tại buổi gặp gỡ các Youtuber, bạn thân cố NSƯT Vũ Linh là nghệ sĩ Quốc Thanh đã chia sẻ kỷ niệm giữa mình và bạn.

Ông nói: "Tôi và Vũ Linh có giận nhau chuyện gì cũng chỉ 20 phút là cắt đi được, không để bụng. Chúng tôi không bao giờ giận nhau lâu, chỉ chốc lát là xong.

Hai lần cầu xin của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quốc Thanh

Hồi đó tôi ở cùng Vũ Linh tại căn nhà từ đường (nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm TP.HCM mà Hồng Loan con gái Vũ Linh đang ở). Lần đó giận nhau to, tôi dắt xe đi khỏi nhà thì thấy Vũ Linh đang chạy xe về, nhưng không nhìn thấy tôi.

Vũ Linh về nhà mới hỏi cái Oanh (mẹ nuôi của Hồng Loan): "Oanh, anh Thanh mày đâu rồi?". Cái Oanh bảo: "Anh Thanh dọn đồ đi rồi".

Vũ Linh lập tức đi tìm tôi về và bảo rằng: "Trong cuộc đời tao có hai lần tao cầu xin mày, một lần mày ra đi và một lần mày trở về".

Vũ Linh lần đó đi kiếm tôi khắp nơi, cứ kiếm tới đâu là tôi dọn đi ngay. Tôi dọn khắp nơi. Tôi còn dặn một số anh chị thân thiết là nếu để Vũ Linh biết được tôi ở đâu là tôi cắt đứt quan hệ luôn".

Hai lần cầu xin của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2.

Được biết, nghệ sĩ Vũ Thanh là bạn thân thiết nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thời trẻ, cả hai đi chung đoàn hát với nhau và thường xuyên tâm sự. Hiện tại, Vũ Thanh cũng thân thiết và ủng hộ con nuôi Vũ Linh là Hồng Loan.

Ông từng chia sẻ: "Tôi bây giờ là người lớn tuổi nhất trong gia đình này, cậu Vũ Linh mất đi rồi chỉ còn tôi lớn nhất, nên tôi nói các con cháu. Nguyên một gia đình nhà số 5 này hơn hai năm qua chưa bao giờ cầm tiền của mạnh thường quân, cả tôi cũng thế.

Rất nhiều người nhắn tin xin gửi tiền cho tôi để lo hương khói, nhang đèn cho cậu Vũ Linh nhưng tôi đâu có nhận. Một đồng tôi cũng không nhận. Vậy tại sao nói tôi là trùm?

Thậm chí, có những thứ tôi mua cho con cháu tôi đều tự bỏ tiền ra mua, không nhận của ai. Tôi thích ăn bánh trung thu, thích ăn cơm cháy cũng đều ra ngoài mua.

Mà kể cả tôi có làm trùm cũng chẳng sao vì tôi là người lớn tuổi nhất, cậu Vũ Linh mất rồi chỉ còn tôi, không muốn làm cũng phải ở vị trí làm trùm".

Nam NSƯT từ Mỹ về nước, nói về chuyện nhắm mắt xuôi tay
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vũ linh

quốc thanh

Hồng Loan

Cải lương

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