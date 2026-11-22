Một gia đình ở Singapore bàng hoàng khi phát hiện con trăn lớn xuất hiện trong khu vườn nhà riêng và nuốt chửng chú gà cảnh đã được nuôi suốt gần 3 năm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 15/11, tại một căn nhà riêng trên đường Sandy Lane, khu Paya Lebar, Singapore. Buổi tối Chủ nhật bình thường của gia đình chị Dewi bất ngờ biến thành trải nghiệm kinh hoàng khi một con trăn lớn bò vào khu vực sân vườn.

Theo lời kể của chị Dewi, thời điểm đó, con gái chị đang ở nhà cùng người giúp việc. Trong lúc kiểm tra khu vực hiên nhà, người giúp việc bất ngờ phát hiện một con rắn đang trườn giữa những kệ chứa đồ.

Clip sự việc (Nguồn: Stomp)

Dù con vật chưa bò vào bên trong nhà, cả hai vẫn vô cùng hoảng hốt. Nhận thấy phần bụng con rắn phình to bất thường, họ nghi ngờ nó vừa nuốt một vật nuôi trong nhà nên nhanh chóng đưa những con vật còn lại đến nơi an toàn.

Gia đình sau đó kiểm tra số lượng thú cưng, gồm cá koi, rùa và gà, rồi đau lòng phát hiện Bobby, chú gà Silkie lông trắng của gia đình, đã biến mất. Hóa ra, con trăn đã nuốt chửng chú gà ngay trong khu vực sân vườn.

Chị Dewi ước tính con trăn dài khoảng 4 mét. Để hình dung kích thước của nó, người phụ nữ cho biết chiếc tủ quần áo trong nhà cao khoảng 2,5 mét, trong khi phần thân và đuôi con trăn trông còn dài hơn con số này.

"Con trăn đã ăn thịt gà của tôi! Thật kinh khủng...", chị Dewi đau xót chia sẻ.

Điều khiến gia đình càng thêm tiếc nuối là Bobby không phải một con vật nuôi mới xuất hiện. Chị Dewi đã chăm sóc chú gà từ khi nó mới 10 tuần tuổi, đến nay được khoảng 2,5-3 năm.

Những con gà trong gia đình (Ảnh: Stomp)

"Bobby thường xuyên đẻ trứng cho gia đình. Mỗi sáng lúc 7h, nó cùng những con gà khác chờ được ăn sâu khô. Chú gà thường đợi tôi hoặc các con rải thức ăn cho chúng", chị kể lại.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức liên hệ với Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục về Quyền lợi Động vật (ACRES) của Singapore. Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt và bắt giữ con trăn.

Trong đoạn video được chia sẻ sau đó, con vật nằm bên trong một chiếc lồng chuyên dụng, phần bụng phình lớn có thể nhìn thấy rõ, được cho là do vừa nuốt chửng chú gà cưng của gia đình.

Chị Dewi, nhân viên văn phòng ngoài 40 tuổi, cho biết gia đình đã sống tại căn nhà này được 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên họ bắt gặp rắn xuất hiện trong khu vực.

Sự việc khiến chị vẫn chưa hết ám ảnh. Người phụ nữ cho biết bản thân cảm thấy buồn bã, sợ hãi và không còn thoải mái khi đi lại trong khu vườn như trước, đồng thời lo ngại vấn đề an toàn sau khi chứng kiến thú cưng bị con trăn nuốt chửng.

Trước tình huống gặp rắn, Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore (NParks) khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, từ từ lùi lại để con vật có không gian rút lui. Tuyệt đối không chạm vào, đuổi bắt hay dồn rắn vào đường cùng.

Người dân nên giữ khoảng cách an toàn, quan sát từ xa và đặc biệt kiểm soát thú cưng, tránh để chúng tiếp cận con vật hoang dã.

Nguồn: Stomp