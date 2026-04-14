Hai chiếc túi bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được định giá 4 tỷ đồng

Hai chiếc túi bạch tạng giá 4 tỷ đồng

Ngày 14/4, Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM công bố kết quả thẩm định giá hai chiếc túi xách hàng hiệu Hermès màu trắng (thường được giới sưu tầm gọi là túi xách bạch tạng) của bà Trương Mỹ Lan, sau khi các tài sản bị cưỡng chế, kê biên để phục vụ công tác thi hành án.

Theo chứng thư do Công ty CP Định giá và Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Vượng thực hiện, chiếc túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá trắng tại phần khóa và viền, được xác định giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Chiếc túi Hermès size 30 màu trắng, không có chi tiết đính kèm hay vật liệu trang trí, được định giá hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng giá trị của hai tài sản này vào khoảng 4 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan xin giữ lại hai chiếc túi bạch tạng để làm kỷ niệm.

Hai chiếc túi nói trên được THADS TPHCM hoàn tất việc cưỡng chế, kê biên từ ngày 28/1, sau đó tiến hành lựa chọn đơn vị thẩm định giá theo đúng trình tự pháp luật. Việc công bố giá trị tài sản là bước tiếp theo trong quy trình xử lý tài sản nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án đối với bị cáo trong vụ án.

Tại các phiên tòa xét xử trước, bà Trương Mỹ Lan nhiều lần đề nghị HĐXX cho nhận lại hai chiếc túi, cho rằng đây là tài sản cá nhân, không liên quan đến hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ mong muốn giữ lại làm kỷ niệm cho con cháu. Theo lời khai của bị cáo, một chiếc túi được mua tại Italy, chiếc còn lại là quà tặng từ một doanh nhân người Malaysia.

Tuy nhiên, cả cấp sơ thẩm vào tháng 10/2024 và phúc thẩm vào tháng 6/2025 đều không chấp nhận đề nghị của bà Trương Mỹ Lan. HĐXX nhận định hai chiếc túi đều có nguồn gốc từ tiền phạm tội hoặc được hình thành từ nguồn tiền do phạm tội mà có, do đó cần tiếp tục bị kê biên, tạm giữ để phục vụ công tác thi hành án, đảm bảo thu hồi tài sản theo quy định.

Theo thông báo của THADS TPHCM, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo hợp lệ, các bên đương sự có quyền yêu cầu định giá lại tài sản một lần, với điều kiện phải nộp tạm ứng chi phí theo quy định.

Các bên cũng có thể thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Trong trường hợp hết thời hạn mà không có yêu cầu định giá lại hoặc không đạt được thỏa thuận, chấp hành viên chủ động lựa chọn đơn vị bán đấu giá và ký hợp đồng để tiến hành xử lý tài sản theo quy định pháp luật.

Túi “bạch tạng” được giới siêu giàu săn lùng

Ở thị trường quốc tế, những chiếc túi Hermès màu trắng (thường được gọi là “bạch tạng”) thuộc nhóm sản phẩm có độ hiếm cao. Ngoài độ hiếm của chất liệu, sức hút của thương hiệu Hermès khiến giới siêu giàu thèm khát.

Mỗi chiếc túi Birkin hoặc Kelly đều được chế tác hoàn toàn thủ công bởi một nghệ nhân duy nhất, mất trung bình từ 15-20 giờ để hoàn thiện, khiến sản lượng toàn cầu vốn đã bị giới hạn ngay từ khâu sản xuất. Yếu tố làm nên độ hiếm thực sự không chỉ nằm ở quy trình thủ công mà còn ở chiến lược kiểm soát nguồn cung.

Theo dữ liệu từ Sotheby's , nhu cầu đối với túi Birkin tiếp tục tăng mạnh, với doanh số dòng túi này trên thị trường đấu giá tăng hơn 70% trong năm 2025 so với năm trước. Hermès không mở rộng sản xuất tương ứng, khiến tình trạng cầu vượt cung kéo dài nhiều năm. Điều này lý giải vì sao người mua không thể tiếp cận sản phẩm theo cách thông thường, mà phải thông qua hệ thống khách hàng thân thiết và lịch sử chi tiêu tại hãng.

Trên thị trường, các mẫu Hermès với gam màu trung tính và đặc biệt là màu trắng (như Craie, Beton hay các biến thể gần trắng) luôn nằm trong nhóm được săn lùng nhiều nhất. Theo thống kê của Sotheby’s , các phiên bản Birkin 25 - kích thước gần với mẫu túi của bà Trương Mỹ Lan - có giá giao dịch phổ biến từ 20.000-40.000 USD trên thị trường thứ cấp, cao hơn đáng kể so với giá bán lẻ.

Túi Hermès bạch tạng là biểu tượng của xa xỉ tuyệt đối, được giới siêu giàu săn lùng.

Với các mẫu “exotic” (da cá sấu, đính kim cương) hoặc màu hiếm, giá có thể vượt 100.000 USD, thậm chí lên tới 250.000-450.000 USD đối với các phiên bản đặc biệt như Himalaya.

Các mẫu túi mang tông trắng hoặc gần trắng thường nằm trong nhóm giá cao nhất. Một số phiên bản trắng hiếm từng đạt mức hơn 300.000 USD tại đấu giá quốc tế. Thậm chí, Birkin nguyên bản còn được bán với giá tới 8,6 triệu euro (khoảng 10 triệu USD), cho thấy giá trị cực lớn của dòng sản phẩm này trong trường hợp hội tụ đủ yếu tố hiếm, lịch sử và biểu tượng.

Không chỉ tăng giá, túi Birkin còn được xem như một dạng tài sản đầu tư. Một nghiên cứu được trích dẫn rộng rãi cho thấy dòng túi này có mức sinh lời trung bình khoảng 14,2%/năm trong giai đoạn dài, vượt nhiều kênh tài chính truyền thống. Trên thị trường pass lại, nhiều sản phẩm giữ giá ở mức khoảng 130% so với giá bán lẻ, phản ánh tính thanh khoản và sức hút ổn định.

Về khả năng sở hữu, các báo cáo quốc tế đều thống nhất rằng Hermès không phân phối túi Birkin/Kelly theo mô hình đại trà. Người mua thường phải chi tiêu đáng kể cho các sản phẩm khác trước khi có cơ hội được đề xuất mua túi. Điều này tạo ra hàng rào vô hình, khiến nhóm khách hàng có thể tiếp cận chủ yếu là giới siêu giàu, người nổi tiếng hoặc các nhà sưu tầm chuyên nghiệp.

Các mẫu túi màu trắng vốn khó sản xuất, khó bảo quản và dễ xuống cấp càng trở nên khan hiếm hơn so với các màu phổ biến như đen hay nâu.

Chính sự kết hợp giữa tay nghề thủ công, chiến lược hạn chế nguồn cung và tâm lý săn lùng của giới thượng lưu đã biến túi Hermès bạch tạng thành một trong những biểu tượng xa xỉ hiếm nhất của ngành thời trang toàn cầu, nơi giá trị không chỉ nằm ở vật liệu mà còn ở khả năng tiếp cận và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.