HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai cha con bắt được con tôm hùm có màu xanh cực hiếm

Phương Linh
|

Đây là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi hai cha con tìm thấy con tôm hùm xanh "hiếm có, chỉ xuất hiện một trong hai triệu con" trên một bãi biển ở Anh.

Theo The Sun, Dave Cook cùng con trai Dougie đã tìm thấy loài giáp xác quý hiếm này khi thủy triều xuống ở Falmouth, Cornwall. Lớp vỏ màu xanh tuyệt đẹp của tôm hùm là do một bất thường về gen khiến nó sản sinh quá nhiều một loại protein nhất định.

Dave, đến từ Teignmouth, Devon, cho biết: "Lúc đó thủy triều xuống cực thấp và chúng tôi đã tìm thấy 2 con tôm hùm châu Âu lớn nhất mà chúng tôi từng thấy.

Cả hai con đều rất lớn. Đó là một phát hiện rất đặc biệt. Điều quan trọng là chúng tôi đã thả cả 2 con. Tôm hùm có kích thước như vậy là nguồn giống sinh sản rất quan trọng.

Mang chúng về làm thức ăn không đáng để gây hại cho quần thể sinh vật địa phương, vì vậy chúng được thả trở lại. Đó mới chính là cách khám phá sinh vật biển đúng nghĩa".

Hai cha con bắt được con tôm hùm xanh cực hiếm ở Falmouth , Cornwall - Ảnh 1.

Con tôm hùm có màu xanh tuyệt đẹp này được phát hiện ở Falmouth, Cornwall. Ảnh: Jam Press/@beerfisheriesltd

Trong clip được Dave chia sẻ trên trang web What's The Jam, anh đã nhận xét về kích thước của con tôm hùm xanh.

Anh ấy nói: "Chà, chúng ta vừa tìm thấy một con cái rất lớn. Hãy nhìn kích thước của nó xem. Thật khổng lồ. Nó dài tới 130mm".

Hai cha con bắt được con tôm hùm xanh cực hiếm ở Falmouth , Cornwall - Ảnh 2.

Dave Cook bắt được con tôm hùm khi đang khám phá các vũng đá ven biển cùng con trai Dougie. Ảnh: Jam Press/Adventure Days HD

Dave đã quay clip cảnh mình thả con tôm hùm sau khi đo chiều dài của nó.

Trong các clip khác trên kênh YouTube Adventures Days HD, người cha này còn tìm kiếm những sinh vật biển kỳ lạ khác từ các vũng nước ven biển.

Một ngư dân tên Marc Newton cũng đã bắt được 2 con tôm hùm xanh quý hiếm ngoài khơi Beer, phía Đông Devon, vào năm ngoái.

Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên bật đèn điện trên bàn thờ: Đừng quên kiểm tra chi tiết này trước khi ra khỏi nhà
Tags

tôm hùm xanh

động vật quý hiếm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại