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Hà Phương ghi dấu ấn tại "Sắc màu di sản", kết nối người mẫu nhí Hải Phòng đến Sơn La

Như Mộng (ảnh BTC cung cấp)
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Tại Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La mới đây, người đẹp Hà Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vai trò người mẫu trình diễn cho bộ sưu tập của NTK Cao Thu Vân.

Sinh năm 1996, Hà Phương là gương mặt đến từ Hải Phòng, được biết đến qua các hoạt động thời trang, văn hóa và quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam. Năm 2026, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam và được trao danh hiệu Người đẹp Truyền thông.

Hà Phương ghi dấu ấn tại "Sắc màu di sản", kết nối người mẫu nhí Hải Phòng đến Sơn La - Ảnh 1.

Hà Phương.

Trong bộ sưu tập "Sắc màu di sản" của NTK Cao Thu Vân tại Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La, Hà Phương đảm nhận vị trí người mẫu trình diễn. Lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa truyền thống của nhiều vùng miền, bộ sưu tập hướng tới việc đưa chất liệu và vẻ đẹp văn hóa dân tộc vào ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Sau cuộc thi, Hà Phương tiếp tục tham gia các hoạt động thời trang và quảng bá di sản. Bên cạnh việc xuất hiện trên sàn diễn, cô chú trọng kết nối cộng đồng, đặc biệt tạo cơ hội để các bạn nhỏ được tiếp cận và trải nghiệm những hoạt động văn hóa, thời trang gắn với áo dài và di sản.

Hà Phương ghi dấu ấn tại "Sắc màu di sản", kết nối người mẫu nhí Hải Phòng đến Sơn La - Ảnh 2.

Các mẫu nhí của CLB Di sản Áo dài Hải Phòng.

Hà Phương ghi dấu ấn tại "Sắc màu di sản", kết nối người mẫu nhí Hải Phòng đến Sơn La - Ảnh 3.

Hà Phương ở hậu trường Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Hà Phương kết nối các mẫu nhí của CLB Di sản Áo dài Hải Phòng tham gia Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La. Đây là dịp để các người mẫu nhí trải nghiệm không gian văn hóa giàu bản sắc đồng thời giới thiệu hình ảnh áo dài và thời trang gắn với di sản tới công chúng.

Theo Hà Phương, việc đưa trẻ em tham gia các chương trình văn hóa không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế mà còn góp phần giúp các em hình thành tình yêu với áo dài, thời trang và những giá trị truyền thống từ sớm.

Hành trình lần này cũng tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ. Nếu Hà Phương mang hình ảnh của một người đẹp trẻ hoạt động trong lĩnh vực thời trang và quảng bá văn hóa, các model kid lại đem đến nguồn năng lượng mới, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Hà Phương ghi dấu ấn tại "Sắc màu di sản", kết nối người mẫu nhí Hải Phòng đến Sơn La - Ảnh 4.
Hà Phương ghi dấu ấn tại "Sắc màu di sản", kết nối người mẫu nhí Hải Phòng đến Sơn La - Ảnh 5.

Tự tin trên sàn diễn.

Đặc biệt, với vai trò Đại sứ Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La, hoạt động của Hà Phương không chỉ dừng ở sàn diễn mà mở rộng sang kết nối và quảng bá văn hóa. Từ Hải Phòng đến Sơn La, cô lựa chọn hướng đi gắn thời trang với việc giới thiệu áo dài, thổ cẩm và những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Trong bối cảnh thời trang ngày càng được xem là một phương thức hiệu quả để lan tỏa văn hóa, sự tham gia của những người trẻ như Hà Phương góp phần tạo thêm cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp trải nghiệm và tiếp cận các giá trị di sản.

Mẫu nhí Tường Vy làm vedette cho bộ sưu tập "Sắc màu Di sản" ở Sơn La
Tags

Hà Phương

sắc màu

Sơn La

Cao Thu Vân

người mẫu nhí

Hải Phòng

lễ hội thổ cẩm

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