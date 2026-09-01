Mẫu nhí Tường Vy làm vedette cho bộ sưu tập "Sắc màu Di sản" ở Sơn La

Mẫu nhí Nguyễn Ngọc Tường Vy, thành viên CLB Di sản Áo dài Hải Phòng gây chú ý khi đảm nhận vai trò Đại sứ Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La.

Tối 31/8, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thời trang.

Trong không gian đậm màu sắc văn hóa vùng cao, Tường Vy xuất hiện trên sân khấu với vai trò Đại sứ của lễ hội. Cô bé cũng là mẫu nhí nhỏ tuổi nhất đảm nhận vị trí này tại chương trình.

Mẫu nhí Tường Vy.

Tường Vy đảm nhận vai trò Đại sứ.

Dù còn nhỏ tuổi, Tường Vy thể hiện sự tự tin khi trình diễn. Từ ánh mắt, biểu cảm đến những bước catwalk, cô bé giữ được sự tự nhiên nhưng vẫn tạo dấu ấn riêng. Phong cách trình diễn của Tường Vy nhận được sự chú ý từ khán giả, trong đó một số người yêu mến gọi cô bé bằng biệt danh "Bà nhỏ Slay".

Điểm nhấn trong hành trình của Tường Vy tại lễ hội là màn trình diễn bộ sưu tập "Sắc màu Di sản" của NTK Cao Thu Vân. Đảm nhận vị trí vedette, cô bé cùng xuất hiện trên sân khấu với NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ.

Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ gạo cội và một mẫu nhí tạo nên màu sắc đặc biệt cho phần trình diễn, đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa các thế hệ trong một sân khấu thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống.

NTK Cao Thu Vân (ở giữa).

Tường Vy xuất hiện cùng NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương.

Trong thiết kế mang hơi thở thổ cẩm, Tường Vy gây chú ý với phần phụ kiện đội đầu cầu kỳ. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn giữa sân khấu nhiều màu sắc tạo nên sự tương phản giữa nét trong trẻo của tuổi thơ và sự tự tin của một người mẫu trẻ.

"Sắc màu Di sản" khai thác vẻ đẹp của trang phục và văn hóa truyền thống qua ngôn ngữ thời trang. Việc Tường Vy xuất hiện ở vị trí vedette bên cạnh những nghệ sĩ tên tuổi góp phần tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ đồng thời đưa hình ảnh một gương mặt trẻ đến gần hơn với những giá trị văn hóa.

Với Tường Vy, việc được lựa chọn làm Đại sứ Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La và tham gia trình diễn tại chương trình là một dấu mốc đáng nhớ trong quá trình hoạt động ở lĩnh vực áo dài, thời trang và các chương trình liên quan đến văn hóa, di sản.

Tường Vy tự tin trình diễn.

Những sân khấu như vậy cũng mang đến cho mẫu nhí cơ hội rèn luyện khả năng trình diễn, biểu cảm và bản lĩnh trước khán giả. Việc tham gia các hoạt động gắn với trang phục truyền thống giúp những người mẫu trẻ có thêm trải nghiệm và cách tiếp cận gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam.

Sự xuất hiện của các gương mặt trẻ trong những chương trình văn hóa, nghệ thuật góp phần tạo cầu nối giữa di sản truyền thống và thế hệ khán giả mới. Với Tường Vy, sân khấu tại Mộc Châu là thêm một trải nghiệm trong hành trình theo đuổi thời trang và khám phá những giá trị văn hóa của Việt Nam.