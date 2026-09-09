Hà Nội yêu cầu làm rõ suất ăn bán trú 40.000 đồng bị phụ huynh chê lèo tèo

Hà Nội yêu cầu xã Trung Giã kiểm tra, làm rõ suất ăn bán trú 40.000 đồng bị phụ huynh phản ánh khẩu phần ít, đồng thời xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Trong văn bản của UBND TP Hà Nội gửi UBND xã Trung Giã ngày 8/9, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Trung Giã B.

Địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 15h ngày 9/9.

Suất ăn bán trú tại trường tiểu học Trung Giã B khiến phụ huynh bức xúc.

Trước đó, một số phụ huynh Trường Tiểu học Trung Giã B phản ánh suất ăn bán trú của học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường có khẩu phần khá ít. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy suất ăn gồm cơm trắng, một ít giá xào, thịt băm và một xiên thịt nhỏ.

Theo phản ánh, tổng mức tiền dành cho mỗi suất ăn là 40.000 đồng, trong đó phụ huynh đóng 12 nghìn đồng, ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ 28 nghìn đồng.

Hình ảnh suất ăn sau khi được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận. Một số ý kiến cho rằng khẩu phần như trong hình chưa tương xứng với số tiền 40.000 đồng, thậm chí có người nhận định suất ăn chỉ tương đương khoảng 15.000- 20.000 đồng.

Một số phụ huynh cho biết lo lắng về chất lượng bữa ăn của học sinh và phản ánh với giáo viên chủ nhiệm để thông tin đến ban giám hiệu nhà trường.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, xã kiểm tra thực tế và quyết định dừng hợp tác với Công ty Đức Tiến, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường. Bữa trưa sau đó được chuyển cho đơn vị khác đảm nhiệm.

Về công tác giám sát, ông Hoàng cho biết Công ty Đức Tiến không tổ chức nấu ăn trực tiếp tại trường mà chế biến ở địa điểm khác rồi vận chuyển đến. Theo ông, đây là một trong những nguyên nhân khiến việc tổ chức suất ăn xảy ra vấn đề.

Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết Công ty Đức Tiến lần đầu cung cấp suất ăn cho trường học trên địa bàn xã và trước đó đã được kiểm tra các điều kiện theo quy định.

Sau khi phát hiện sự việc, xã cử các bộ phận liên quan kiểm tra, giám sát và quyết định dừng hợp tác với đơn vị cung cấp ngay chiều 7/9. Chiều 8/9, UBND xã tổ chức cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường, đồng thời thông tin cách xử lý tới hội cha mẹ học sinh.