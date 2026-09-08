Vụ tai nạn xảy ra tại nút giao Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) khiến 4 người trên xe máy thương vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng TP. Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, một người bị thương, xảy ra vào sáng 8/9, tại nút giao Cổng 11, phường Phước Tân, TP. Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số nhân chứng, vụ tai nạn giao thông nêu trên xảy ra vào khoảng 8 giờ cùng ngày.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải biển số 29H- 890.xx đang lưu thông theo hướng từ quốc 51 về đường Bùi Văn Hòa. Khi vừa qua nút giao Cổng 11, xe tải trên va chạm với xe máy biển số 60F2 - 415.xx đang lưu thông, trên xe máy có 4 người, gồm 1 phụ nữ và 3 trẻ em.

Vụ va chạm khiến người phụ nữ và 2 cháu bé tử vong tại chỗ. Cháu bé còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cặp sách của các nạn nhân văng tung tóe trên mặt đường.

Vụ va chạm khiến 4 người trên xe máy thương vong

Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao Cổng 11. Các lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.