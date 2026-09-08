Vụ chở bệnh nhân 16km, thu 9 triệu đồng ở Thanh Hóa: Lỗ hổng từ bệnh viện?

Chở bệnh nhân bằng xe cứu thương từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường chỉ 16km nhưng một nhóm người đã thu 9,5 triệu đồng của người nhà bệnh nhân. Không những thế, nhóm này còn bán thuốc Adrenaline với giá cao gấp 150 lần so với giá thị trường. Bệnh viện nói không liên quan, nhưng việc người ngoài dễ dàng tiếp cận bệnh nhân đặt ra câu hỏi về lỗ hổng quản lý?

Lái xe thường xuyên ra vào khoa tiếp cận người nhà bệnh nhân

Vụ việc đã xảy ra cách đây hơn 2 tuần và sẽ sớm được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, đằng sau vụ việc, dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác quản lý hoạt động vận chuyển người bệnh, thuốc và các dịch vụ y tế bên ngoài bệnh viện?

Theo phản ánh, anh H.T.K (trú phường Sầm Sơn) có bố là ông H.B.Đ, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà.

Ngày 14/8, gia đình thuê xe cấp cứu đưa ông Đ. từ bệnh viện về nhà. Trong quá trình đưa người bệnh về nhà, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi cùng xe cấp cứu tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và sự sống cho bệnh nhân. Khoản thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Theo anh K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý sử dụng, người nhà thanh toán trực tiếp tiền thuốc với tổng chi phí 9,5 triệu đồng, gồm tiền xe và tiền thuốc. Đến ngày hôm sau (15/8), gia đình tiếp tục phải chi thêm 4,2 triệu đồng để mua thuốc trước khi người thân qua đời. Như vậy, tổng số tiền gia đình phải trả là 13,7 triệu đồng, trong đó 8,4 triệu đồng tiền thuốc và 5,3 triệu đồng tiền xe.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và phát hiện số tiền đã chi trả cao hơn so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm, gia đình bệnh nhân đã phản ứng, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội gây xôn xao.

“Khi gia đình phản ứng về giá dịch vụ cao hơn mức bình thường, phía lái xe cùng người mặc áo blouse trắng có mặt trên xe hôm đó đã đến nhà xin lỗi, đề nghị khắc phục hậu quả nhưng gia đình không đồng ý. Tôi chỉ mong cơ quan công an làm rõ vụ việc để những người nghèo sau này có nhu cầu sử dụng dịch vụ được dùng thuốc thật, với giá thật”, anh K. nói.

Theo anh K., bố anh điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong 14 ngày. Trong thời gian này, người lái xe tên L. (người trực tiếp chở bố anh về nhà) thường xuyên ra vào khoa, tiếp cận người bệnh và thân nhân của những bệnh nhân nặng, sắp xuất viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Ảnh: Phạm Trường

Điều khiến anh K. băn khoăn là vì sao hai người này có thể xuất hiện trong phòng bệnh nhân nặng, nắm được nhu cầu vận chuyển người bệnh của gia đình, trong khi phía bệnh viện khẳng định họ không phải nhân viên của bệnh viện.

“Người nhà vào thăm bệnh nhân phải theo giờ quy định, nhưng không hiểu sao hầu như lần nào tôi vào khoa cũng thấy người này đã ở đó. Họ tiếp cận và tự xưng là lái xe của bệnh viện. Khi tôi làm thủ tục đưa bố về, không hiểu sao người này còn có chìa khóa để tự mở cửa khoa điều trị cho gia đình ra xe”, anh K. cho biết.

Không phải người của bệnh viện!

Ông Hoàng Hữu Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có báo cáo, giải trình về vụ việc gửi Sở Y tế Thanh Hóa và ngành liên quan. Theo lãnh đạo bệnh viện, sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về chi phí thuốc vận mạch và dịch vụ vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ, đơn vị đã chỉ đạo khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát toàn bộ quy trình liên quan.

“Chiếc xe cấp cứu trong vụ việc này từ bên ngoài vào đưa bệnh nhân về nhà, sau khi gia đình tự liên hệ. Về hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhận là bác sĩ đi cùng tư vấn gia đình sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh cũng không phải nhân viên y tế của bệnh viện”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

“Tôi chỉ mong cơ quan công an làm rõ vụ việc để những người nghèo sau này có nhu cầu sử dụng dịch vụ được dùng thuốc thật, với giá thật”. Anh H.T.K. (trú phường Sầm Sơn)

Cũng theo vị lãnh đạo này, khoảng 2 năm nay, bệnh viện không cho xe cấp cứu bên ngoài đậu trong khuôn viên hay mời chào với người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, nhóm người làm dịch vụ vận chuyển cấp cứu này thường trà trộn vào các khoa, phòng có bệnh nhân nặng, đang cấp cứu để tiếp cận người nhà, tư vấn dịch vụ. Khi người nhà liên hệ, họ thỏa thuận chi phí và vào đưa người bệnh về.

Bệnh viện dẫn quy định hiện hành cho biết, đối với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực y tế để vận chuyển. Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh có tiên lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Khi đó, gia đình có thể chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài.

Trước thông tin người của xe cấp cứu ngoại viện có mặt thường xuyên trong các khoa, phòng khám và nắm rõ thông tin, nhu cầu người bệnh, vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lý giải rằng các khoa cấp cứu, khoa có bệnh nhân nặng thường có rất nhiều người ra vào, thậm chí các bạn thực tập, sinh viên cũng có chìa khóa để hỗ trợ cấp cứu.

Hình ảnh người mặc áo blouse trắng tư vấn cho người nhà bệnh nhân trên chuyến xe đưa người bệnh về nhà (Ảnh người nhà bệnh nhân cung cấp)

“Thời gian qua, bệnh viện thường xuyên rà soát, chấn chỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác vận chuyển bệnh nhân; yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm thực hiện đúng quy định. Bệnh viện sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát không để cá nhân không thuộc đơn vị mạo danh, sử dụng danh nghĩa để cung cấp dịch vụ, thu tiền của bệnh nhân trái quy định”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Ðang phối hợp làm rõ vụ việc

Liên quan vụ việc, ông Lê Văn Cường - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và có báo cáo liên quan vụ việc gửi Bộ Y tế.

“Kết quả xác minh đến nay chưa có căn cứ xác định nhân viên của bệnh viện giới thiệu, môi giới hoặc hưởng lợi từ đơn vị vận chuyển bên ngoài; chưa có căn cứ xác định bệnh viện cung cấp hoặc thu tiền đối với thuốc và dịch vụ vận chuyển được phản ánh. Sở đang phối hợp với Công an và ngành liên quan làm rõ vụ việc”, lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

“Nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động móc nối, môi giới, giới thiệu người bệnh cho các đơn vị vận chuyển bên ngoài để hưởng lợi; đồng thời không để xe cứu thương, phương tiện vận chuyển bên ngoài thường xuyên đón, trả, mời chào người bệnh trong khuôn viên cơ sở y tế”. Sở Y tế Thanh Hóa thông tin

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, sau vụ việc, đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý người hành nghề, thuốc, vật tư y tế; chấn chỉnh hoạt động cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc người bệnh, bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp của người bệnh, người nhà người bệnh.

Sở Y tế nhận định hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh ngoài cơ sở y tế vẫn tiềm ẩn nguy cơ cung cấp dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế và thu tiền trực tiếp từ người bệnh, người nhà người bệnh không đúng quy định. Ngành y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, giám sát người hành nghề, viên chức và người lao động; không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác, thông tin về người bệnh hoặc tình trạng bệnh nặng, nguy kịch để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, thuốc, vật tư y tế nhằm mục đích vụ lợi.

“Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải quản lý chặt chẽ việc kê đơn, cấp phát, cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế; không để nhân viên tự ý mua bán, cung cấp hoặc thu tiền của người bệnh ngoài phạm vi hoạt động và hệ thống thanh toán của đơn vị. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập được Sở này cấp giấy phép hoạt động”, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa nêu rõ.