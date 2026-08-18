Hà Nội xử lý hơn 50.000 trường hợp vi phạm giao thông trong một tháng

Trong một tháng, lực lượng CSGT và Cảnh sát trật tự Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 50.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy; tạm giữ hơn 8.300 phương tiện.

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/7 đến 14/8, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự đã xử lý 50.392 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Qua xử lý, lực lượng chức năng tạm giữ 8.347 phương tiện, tước giấy phép lái xe 299 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 5.301 trường hợp.

CSGT sử dụng UAV giám sát từ trên cao, phát hiện và xử lý các trường hợp xe khách vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng chức năng đã xử lý 49.568 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm liên quan đến dừng, đỗ, mũ bảo hiểm và nồng độ cồn tiếp tục chiếm số lượng lớn.

Cụ thể, lực lượng chức năng xử lý 11.212 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, 9.425 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và 6.134 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, có 2.746 trường hợp vi phạm tốc độ, 779 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải; 999 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 1.540 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 668 trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều.

Hệ thống camera AI tiếp tục phát huy vai trò trong công tác giám sát, phát hiện vi phạm. Trong thời gian trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản 410 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI, đồng thời gửi thông báo đối với 12.467 trường hợp vi phạm.

Trong lĩnh vực giao thông đường sắt, lực lượng chức năng đã xử lý 630 trường hợp vi phạm, phạt tiền 310,8 triệu đồng.

Trong đó, có tới 628 trường hợp vi phạm dừng, đỗ trong hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng xử lý 194 trường hợp vi phạm, phạt tiền 582,05 triệu đồng. Trong số này có 44 trường hợp phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao đối với an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện phương tiện hoạt động với mật độ lớn.

Cùng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục tăng cường đấu tranh với hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín về thời gian và địa bàn, qua đó phát hiện 2 vụ, 2 phương tiện thủy và 4 đối tượng có liên quan đến hành vi vận chuyển, mua bán hàng hóa là cát không có hóa đơn.

Qua một tháng triển khai, số liệu xử lý cho thấy lực lượng chức năng Hà Nội đang tăng cường kiểm soát đồng thời trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy, tập trung vào những nhóm hành vi vi phạm phổ biến và có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông.