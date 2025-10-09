Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành công văn về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2025-2026.

Theo đó, toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố sẽ được miễn học phí từ năm học 2025-2026, theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai các nội dung cụ thể, quán triệt tới toàn bộ cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm túc chính sách miễn học phí và hỗ trợ học phí. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về mức học phí, cơ chế cấp bù ngân sách cho cơ sở công lập, cũng như mức hỗ trợ học phí cho học sinh học tại trường dân lập, tư thục, đảm bảo không vượt quá khung học phí quy định.

Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, các trường công lập phải thực hiện đúng quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định 238/2025/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất với phụ huynh. UBND Thành phố yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học, đồng thời thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT.

UBND cũng nhấn mạnh, việc vận động và sử dụng các khoản tài trợ phải tuân thủ đúng quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 13/2025/TT-BGDĐT, đảm bảo tính tự nguyện, minh bạch và đúng mục đích hỗ trợ giáo dục.

Một điểm mới trong công văn lần này là học sinh và phụ huynh không cần nộp đơn xin miễn, giảm hay hỗ trợ học phí. Thay vào đó, việc xét duyệt sẽ được thực hiện tự động thông qua khai thác dữ liệu điện tử từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống chuyên ngành, giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi tối đa cho người học.

UBND các phường, xã có trách nhiệm quán triệt, giám sát và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí; đồng thời, tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về thu - chi đầu năm học.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Thành phố yêu cầu thực hiện rà soát mức thu học phí năm học 2025-2026, bảo đảm không vượt quá mức trần quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Chính sách miễn học phí toàn phần cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026 được xem là bước tiến lớn trong công bằng giáo dục, thể hiện cam kết của Hà Nội trong việc giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới.