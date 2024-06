Khuya ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ cho biết đang xác minh, điều tra vụ người chết chưa rõ nguyên nhân phát hiện ngày 25/5 vừa qua tại khu vực mép sông Hồng, dưới gầm cầu Nhật Tân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, nạn nhân là nam giới, khoảng 25 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m64, tóc ngắn; mặc áo phông cộc tay màu đen có dòng chữ "L' ETE SANS FIN"; quần dài màu đen có chữ Adidas phía trước; bên trong mặc quần đùi màu xanh tím than.

Hình ảnh tại hiện trường - Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ thông báo ai biết thông tin về nạn nhân thì liên hệ và cung cấp thông tin cho Công an quận Tây Hồ (đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Công an phường Phú Thượng, SĐT liên hệ: 0945.450.098) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.